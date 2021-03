Hasandağı’nda mahsur kalan 2 dağcı askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

“Devletimiz tek vatandaşı için bütün imkanları seferber etti”

Yaralı dağcının hayati riskini sıfırlamak için tüm gayretleriyle mücadele ettiklerini belirten Türkmen, “Özellikle bizi yalnız bırakmayan helikopter teğmeninden, çok hızlı reaksiyon göstererek devreye giren Sayın Valimiz Hamza Aydoğdu’ya, İçişleri Bakanlığımıza, AFAD Başkanlığımıza, ordumuza, askerlerimize, UMKE ekibimize, sağlıkçı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Devletimiz tek vatandaşı için bütün imkanlarını seferber etti. Bizim AFAD olarak, Sağlık Bakanlığı olarak, jandarma Komutanlığı olarak bütün imkanlar burada. Burada önemli olan yukarıda bir vatandaşımız var, bu vatandaşımızın hayati riski var. Bu vatandaşımızın hayati riskini sıfırlamak için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik. Çok hızlı hareket ettik ve çok güzel sonuçlandı” dedi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, "Türk Silahlı Kuvvetleri, her zaman ve her yerde asil milletimizin emrinde. Aksaray ili Hasandağı mevkiinde mahsur kalan 2 dağcı vatandaşımız Hava Kuvvetlerimize ait helikopter ile kurtarılarak hastaneye sevki sağlandı" denildi.