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Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı'nın taşınma süreci başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 16:24 | Son Güncelleme

Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki 400 ton ağırlığındaki Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı'nın, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'ndaki yeni yerine taşınma süreci başladı - Üç bölüm halinde taşınacak olan Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı'nın ilk bölümü, 96 tekerlekli SPMT aracı ile geçici koruma alanına taşındı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, tarihi Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı ve İmam Abdullah Zaviyesi'nin ardından Ilısu Barajı gölü alanında kalan Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı'nın taşıma süreci başladı.

Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma Çalışmaları kapsamında, Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle baraj gölü alanından çıkarılan 540 yıllık Zeynel Bey Türbesi, 1500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı ve 850 ton ağırlığındaki İmam Abdullah Zaviyesi'nin yeni yerine bütüncül olarak nakledilmesi tamamlanırken, 611 yıllık Sultan Süleyman Camisi minaresinin, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınması için başlatılan çalışma sürüyor.

Bu kapsamda, üç bölüm halinde taşınacak olan ve 1400 yılında Süleyman Han tarafından yapılan yaklaşık 400 ton ağırlığındaki Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı'nın ilk bölümü, 96 tekerlekli, kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) aracı ile geçici koruma alanına taşındı.

Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı'nın ikinci bölümü ise yarın geçici koruma alanına taşınacak. Taban kısmının Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'ndaki yeni yerine taşınmasının ardından geçici koruma alanındaki iki bölüm de yeniden SPMT aracı ile taşınarak birleştirilecek.

Taşınma sürecinin 10 günde tamamlanması planlanıyor.

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- İlk parça taşındı

DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilısu projesi kapsamında bir yandan sular altında kalacak olan eserlerin güçlendirilmesi ve koruma altına alınması çalışmaları bir yandan da baraj gölünde kalacak eserlerin yeni Hasankeyf'e taşınma işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı ve İmam Abdullah Zaviyesi'nin başarılı bir şekilde Hasankeyf Kültürel Park Alanı'ndaki yeni yerine taşındığını anımsatan Kösalı, "Bugün de önemli bir yapı olan Orta Kapı'nın taşıma işlemlerine başladık. Orta Kapı 1400 yılında Süleyman Han tarafından yapılmıştır. Yaklaşık ağırlığı 400 ton. Eseri, 3 parça olarak taşıyacağız." dedi.

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- Öncekilerden farklı sistemle taşınıyor

Bu eseri önceki tarihi eserlerden farklı bir sistemle taşıdıklarını anlatan Kösalı, şöyle devam etti:

"Bu eseri her zaman taşıdığımız metottan farklı bir şekilde taşıyacağız. Bunun için özel olarak kurduğumuz vinç var. Vinç yardımıyla en üst parçayı alıp SPMT aracının üzerine koyarak taşıyoruz. Geçici koruma sahasına götürüyoruz, sonra ikinci parçayı da aynı şekilde taşıyacağız."

Sürecin 10 gün boyunca devam edeceğini kaydeden Kösalı, Orta Kapı'nın yeni Hasankeyf'e taşınan dördüncü eser olacağını kaydetti.

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