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Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı'nın taşınması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 18:43 | Son Güncelleme

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 400 ton ağırlığındaki Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı'nın, yeni yerine dün başlanan taşınma süreci devam ediyor - Üç bölüm halinde taşınmasına başlanan yapının ikinci bölümü 96 tekerlekli SPMT aracı ile geçici koruma alanına getirildi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde dün taşınma sürecine başlanan 400 ton ağırlığındaki Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı'nın ikinci bölümü yeni yerine taşındı.

Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma Çalışmaları kapsamında Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle baraj gölü alanından çıkarılan 540 yıllık Zeynel Bey Türbesi, bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı ve 850 ton ağırlığındaki İmam Abdullah Zaviyesi'nin yeni yerine bütüncül olarak nakledilmesinin ardından 611 yıllık Sultan Süleyman Camisi minaresinin Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınması için başlatılan çalışma sürüyor.

Bu kapsamda, üç bölüm halinde taşınacak olan ve bin 423 yılında Süleyman Han tarafından yapılan yaklaşık 400 ton ağırlığındaki Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı'nın dün taşınan 90 tonluk ilk bölümünün ardından, bugün de 110 ton ağırlığındaki ikinci bölümü, 96 tekerlekli, kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) aracı ile geçici koruma alanına taşındı.

Yapının taban kısmı olan üçüncü bölümü ise yarın yaklaşık 5 kilometre mesafedeki parktaki yeni yerine getirilecek.

Daha sonra geçici koruma alanındaki iki bölüm de yeniden SMPT aracı ile taşınarak birleştirilecek.

Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı'nın taşınmasıyla 4 eserin taşıma işleminin tamamlanmış olacağını söyledi.

Üç parça halinde taşımaya başladıkları yapının ikinci parçasının da yeni yerine getirildiğine işaret eden Köseli, "Yarın da en alttaki ve en ağır yapıyı daimi yerine götürüp montaj işlemine başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Taşıma süreci devam eden yapının Süleyman Han zamanında 1423 yılında yapıldığını anımsatan Kösalı, şöyle konuştu:

"Bunu Arkeopark girişine yerleştireceğiz. Sol tarafta Zeynel Bey Türbesi, İmam Abdullah Zaviyesi ve Artuklu Hamamı, sağ tarafta da Er Rızk Cami, Kızlar Cami, Koç Cami ve Süleyman Han'ın taşınabilir unsurları olacak ve bunlarla beraber bir Arkeoprak oluşturacağız. Bunlar yerleştikten sonra yine mevcut Hasankeyf'teki gibi vatandaşlar gelecek, ticaret merkezinde alışverişini yapacak. Daha sonra da Arkeopark'a inecek, müzeyi gezecekler. Oraya yeni bir can yeni bir turizm alanı kazandıracağız."

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