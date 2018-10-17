Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı'nın taşınması

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde dün taşınma sürecine başlanan 400 ton ağırlığındaki Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı'nın ikinci bölümü yeni yerine taşındı.

Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma Çalışmaları kapsamında Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle baraj gölü alanından çıkarılan 540 yıllık Zeynel Bey Türbesi, bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı ve 850 ton ağırlığındaki İmam Abdullah Zaviyesi'nin yeni yerine bütüncül olarak nakledilmesinin ardından 611 yıllık Sultan Süleyman Camisi minaresinin Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınması için başlatılan çalışma sürüyor.

Bu kapsamda, üç bölüm halinde taşınacak olan ve bin 423 yılında Süleyman Han tarafından yapılan yaklaşık 400 ton ağırlığındaki Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı'nın dün taşınan 90 tonluk ilk bölümünün ardından, bugün de 110 ton ağırlığındaki ikinci bölümü, 96 tekerlekli, kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) aracı ile geçici koruma alanına taşındı.