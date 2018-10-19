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Hasankeyf Kalesi'nin orta kapısının taşınması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 17:32 | Son Güncelleme

Hasankeyf Kalesi'nin orta kapısının, iki bölümünün ardından dün SPMT aracı ile Dicle Nehri üzerindeki köprüden geçirilerek geçici koruma alanına taşınan 130 ton ağırlığındaki üçüncü bölümü Hasankeyf Kültürel Park Alanı'ndaki Arkeopark'ta hazırlanan yeni yerine nakledildi - Kapının üçüncü bölümünün SPMT aracından yeni yerine indirme işlemi 22 Ekim'de gerçekleştirilecek

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Hasankeyf Kalesi'nin orta kapısının taşınma süreci devam ediyor.

Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma Çalışmaları kapsamında Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle, baraj gölü alanından çıkarılan 540 yıllık Zeynel Bey Türbesi, bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı ve 850 ton ağırlığındaki İmam Abdullah Zaviyesi'nin yeni yerine bütüncül olarak nakledilmesi tamamlandı.

Bu kapsamda 1423 yılında Süleyman Han tarafından yaptırılan 400 ton ağırlığındaki Hasankeyf Kalesi'nin orta kapısının, iki bölümünün ardından dün 96 tekerlekli, kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) aracı ile Dicle Nehri üzerindeki köprüden geçirilerek geçici koruma alanına taşınan 130 ton ağırlığındaki üçüncü bölümü de Hasankeyf Kültürel Park Alanı'ndaki Arkeopark'ta hazırlanan 5 kilometre mesafedeki yeni yerine nakledildi.

Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı'nın geçici koruma alanındaki iki bölümü 22 Ekim'de Hasankeyf Kültürel Park Alanı'ndaki Arkeopark'ta hazırlanan yeni yerine taşınacak. Aynı gün orta kapının üçüncü bölümünün de SPMT aracından yeni yerine indirme işlemi yapılarak, üç bölüm birleştirilmiş olacak.

611 yıllık Sultan Süleyman Camisi minaresinin, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınması için başlatılan çalışma da sürüyor.

DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı'nın 130 ton ağırlığındaki üçüncü bölümünün 4 bin 200 metre ilerideki yeni yerine başarıyla taşındığını söyledi.

Kösalı, "Üstündeki diğer iki parça geçici depo sahasında bulunmaktadır. En alttaki parçanın montajını yaptıktan sonra üstteki diğer parçaları da monte ederek orta kapıyı daimi yerine yerleştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

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