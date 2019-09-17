Hasankeyf'te bu kez mezarlar taşınıyor

Dicle Nehri'nin geçtiği Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan, gövde bakımından Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci olan 12,3 milyar TL yatırım bedelli Ilısu Barajı, su tutmaya başladı. Baraj gölü havzasında bulunan Hasankeyf'teki tarihi 7 eser, 3 kilometre mesafedeki 3 bin dekarlık alana taşındı. Yeni yerleşim yerlerinde yaşama başlayan Hasankeyfliler, yakınlarının mezarlarını da taşımak için Devlet Su İşleri'ne başvurdu. Başvurular üzerine İmam Abdullah Zaviyesi'nin eski yerinin bitişiğindeki 200 yıllık mezarlıktaki 83 mezarın taşınmasına başlandı.

MEZARLARIN TAŞIDIĞINI GÖRENLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bu yılın sonunda tamamıyla su altında kalacak eski Hasankeyf'teki mezarlıktan alınan kemikler, kefenlenip tabuta yerleştirildikten sonra 3 kilometre mesafedeki yeni Hasankeyf'te kurulun mezarlığa, defnediliyor. DSİ tarafından özel bir firmaya yaptırılan mezar taşıma işi sırasında bazı aileler, duygu dolu anlar yaşayıp, gözyaşlarını tutamadı.

'TALEPTE BULUNAN AİLELERİN MEZARLARI AÇILIYOR'