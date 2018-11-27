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Hasankeyf'te Eyyubi Camisi'nin taşınma süreci başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 13:34 | Son Güncelleme

Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki Eyyubi (Kızlar) Camisi'nin Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'ndaki yeni yerine taşınma süreci başladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan ve Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) vizyonu olan Ilısu Barajı ve HES projesinden etkilenen Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerden Eyyubi (Kızlar) Camisi'nin taşınma çalışmaları başladı.

Hasankeyf'te Eyyubi Camisi'nin taşınma süreci başladı

Su altında kalacak 3 bin 500 nüfusa sahip Hasankeyf'in tarihi ve kültürel varlıklarıyla 3 kilometre uzaklıktaki yeni yerleşim alanına taşınması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Tarihin, çevresel ve kültürel değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki tarihi eserler, Yeni Kültürel Park Alanı'na naklediliyor.
Bu kapsamda, kesin inşa tarihi bilinmeyen, yapı bezemesi ve planıyla 14. yüzyıl sonu ile 15. yüzyıl başlarında yapıldığı tahmin edilen eserler arasında bulunan Eyyubi Camisi taşınıyor.
Hasankeyf'te şu ana kadar taşınan ve taşınacak olan en ağır yapı olma özelliğine sahip tarihi caminin bahçe duvarları 6 parça halinde, kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) aracı ile taşınacak.
Caminin 4 bin 600 ton ağırlığındaki ana gövdesinin ise iki ayrı parça halinde taşınması planlanıyor. Toplam 115 ton ağırlığındaki bahçe duvarları ile caminin kapısı 48 tekerlekli SPMT aracına yüklendi.
Araca yüklenen caminin bahçe duvarları ile kapısının, sabah saatlerinde Dicle Nehri üzerinde inşa edilen 12 kutu menfezden oluşan köprü üzerinden geçerek Hasankeyf Kültürel Park Alanı'ndaki geçici koruma alanına götürülmesi hedefleniyor. Yetkililer, caminin taşınma işleminin 15 günde tamamlanmasının planlandığını bildirdi.
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Anahtar Kelimeler:
Batman Hasankeyf Eyyubi (Kızlar) Camisi

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