Hasankeyf tünelinde sona doğru

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde, Ilısu Baraj gölü sahasında kalan Hasankeyf-Gercüş karayolunun yerine yapılan yeni karayolunda, iki ilçeyi birbirine bağlayan çift yönlü tünel için ışık göründü.

Ilısu Barajı için yapılan çalışmalar kapsamında Hasankeyf ile Gercüş arasındaki bağlantıyı sağlamak amacıyla Üçyol köyü mevkiinde çift yönlü bin 230 metre uzunluğunda tünel yapıldı. Hasankeyf ile Gercüş arasındaki yapımı tamamlanan tünel için ışık gördü töreni düzenlendi. Programa Batman Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, teşkilat başkanı Ali Ural, Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen katılım sağladı. Programa katılan heyet tünelde incelemelerde bulundu. ‘Işık Gördü’ töreni sonrası heyet, viyadükte incelemelerde bulundu.

Törende açıklamalarda bulunan Batman Valisi Hulusi Şahin, “Değerli arkadaşlar bugün Ilısu projesinin çok önemli ayaklarından birini daha hep birlikte tamamlamak üzere toplandık. Biliyorsunuz çok yakın bir zaman da Ilısu Barajı su tatmaya başlayacak ve barajla ilgili diğer faaliyetler, barajdan etkilenen Hasankeyf için bizim ve bölgede ki diğer ilçeye bağlı köylerin nakledilmesi konusunda çalışmalar devam ediyor. Bu kadar büyük bir projenin mega projenin başka ayakları da var. En büyük ayaklarından biri de karayollarının deplasesi faaliyetidir. Karayolları Genel Müdürlüğümüze bağlı Diyarbakır Bölge Müdürlüğümüz çok yoğun bir çaba içerisindeydi. Bu süreç içerisinde biliyorsunuz Türkiye’nin devlet yolları en büyük viyadüklerinden biri olan bir viyadüğümüz burada inşa ediliyor. Onlarda çok kısa bir süre için de iki ucu birbirine kavuşmuştu. Bugün de 6 aylık gibi çok kısa bir süre içerisinde bin 200 metre uzunluğunda ki tünelimizin ışık görmesi gerçekleşmiş oldu bizim şahitliğimizde. 6 ay gibi çok kısa bir süre içerisinde bu kadar büyük bir projeyi bu seviyeye getiren karayollarımızın çok kıymetli genel müdürlüğüne, bölge müdürlüğümüze, yüklenici firmaya, mühendislerimize ve işçilerimize teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi bu tünel 12 metre yüksekliğinde 9 metre eninde 2x2 şeklinde olacak ve Batman, Gercüş, Midyat yolunun bir parçası olacak ve Ilısu Barajından etkilenen Hasankeyf geçişini de böylece sağlamış olacak. Sanat yapıları ve diğer çalışmalarla beraber birkaç ay içerisinde bu tünelimizde tamamen hizmete alınacaktır. Ekim ayının ilk haftasında da viyadüğümz bir kanadından trafiğe açılacaktır. Bu da artık Hasankeyf’te yeni hayat için her şeyin hazır olduğu anlamına geliyor” dedi.