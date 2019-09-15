Hasankeyf’in Mezarları da Taşınıyor

İş manikaları tarafından kazılan mezarlardaki kemikler, dikkatle yerlerinden alınarak kefenlere sarıldı. Tabutlara konan kemikler, yeni Hasankeyf’te daha önce hazırlanan mezarlara nakledildi. Mezarlardaki kemikler çıkarılırken yakınları da hüzünlü gözlerle mezarın başında bekledi. Bir yandan mezarlar açılırken, bir yandan da çıkarılan kemikler yeni yerlerine doğru yola çıkarıldı.

12 bin yıllık geçmişe sahip Hasankeyf artık son günlerini yaşıyor. Önce tarihi eserler bir bir yeni yerlerine taşındı. Tarihi eserlerin taşınmasının ardından bu kez mezarlara sıra geldi. Önce ilçe merkezine uzak köylerdeki mezarlar taşındı. Daha sonra ise ilçe merkezindeki mezarlığa sıra geldi. Yapılan duyurunun ardından başvuran ailelerin mezarları taşınmaya başlandı.

Hafta sonu olmasına rağmen Batman’ın Hasankeyf ilçesindeki mezarlık kalabalıktı. Mezarlığa gelenlerin gösterdiği mezarlar görevliler tarafından işaretleniyor. Bütün bu işlemler mezarların taşınması için.

Annesi ve babasının mezarlarını yeni yerlerine taşımak için gelen Mehmet Fidan, mezarları görevlilere gösterdikten sonra VOA Türkçe’nin sorularını yanıtladı. Mezarları arada bir ziyaret edebilmek için taşıdıklarını söyleyen Fidan, “Su altına kalmaması için yeri belli olsun diye taşıyoruz. Zaten ölen ölmüş ruhu başka yere gitmiş geriye kemikleri kalmış. Maksat yeri belli olsun ara ara gidip Yasin okuyalım onlara” dedi.

Adnan Mahmutoğlu’nun ise 10 yakını bu mezarlıkta yatıyor. VOA Türkçe’ye konuşan Mahmutoğlu, geçmişlerine sahip çıkma adına mezarları taşıdıklarını vurgulayarak, “Bu insanlar bizim manevi değerlerimizdir. Oraya götürürseniz çok bir şey değişir mi? Onlara, ölülere, toprak altındakilere aslında değişen bir şey yok. Ha suyun altında ha toprağın altında onlara fark etmez. Ama bize sağlara fark eder aslında. Kısmen rahatlama sağlıyor. Bayram akşamı, cuma akşamı, mübarek günler var. Öldüğü günü insan hatırlıyor, insan geçmişini unutmuyor” diye konuştu.

Hasankeyf Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz ise üzgün olmasına rağmen, mezarların taşınmasından teselli bulmuş. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Akdeniz, “Mezar taşındığı zaman insan biraz üzülüyor. Ama suyun altında kalmasındansa buraya getirmek bir nebze olsun üzüntümüzü giderdi. Eski Hasankeyf’te mezarlar bakımsızdı. Şimdi herkesin adı üzerinde yazılı, özel taştan yapılmış, herkes gidip mezarını bulabiliyor” şeklinde konuştu.

Şimdiye kadar 12 köyden 406, ilçe merkezinden ise 50’ye yakın mezar taşındı. Ay sonuna kadar gelen talepler doğrultusunda taşınma işlemi devam edecek. İlçenin yakın zamanda tamamen boşaltılması bekleniyor.

