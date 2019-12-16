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Hasankeyf’in Son Tarihi Eseri de Taşındı

16.12.2019 18:35 | Son Güncelleme

Ilısu Barajı’nın suları altında kalmasına artık günler kalan Batman’ın Hasankeyf ilçesindeki son tarihi eser olan Er-Rızk Camii de yeni yerine taşındı. Bin 700 tonluk tarihi camii, yapımından 610 yıl sonra yerini değiştirdi

Hasankeyf’in Son Tarihi Eseri de Taşındı

Ilısu Barajı’nın suları altında kalmasına artık günler kalan Batman’ın Hasankeyf ilçesindeki son tarihi eser olan Er-Rızk Camii de yeni yerine taşındı. Bin 700 tonluk tarihi camii, yapımından 610 yıl sonra yerini değiştirdi.

Daha önce altı eserin yeni yerine taşındığı Hasankeyf’te 7’nci ve son eser olan Er-Rızk Camii, yapımından 610 yıl sonra yeni yerine taşındı, 1700 tonluk eser için özel olarak imal edilen platform üzerine yerleştirildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren hareket etmeye başlayan platform ağır ağır yeni yeri olan Kültürel Park Alanı'na doğru harekete geçti.

Hareket öncesi gazetecilerin soruları yanıtlayan DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, şimdiye kadar 6 eseri taşıdıklarını belirterek, "Er-Rızık Camisi, 1400'lü yılların başında Eyyübi Meliki Süleyman Bey tarafından yapılmış bir yapıdır. Bu eserimizi diğerlerinden farklı olarak 4 metre 40 santim yukarıya kaldırdık. Daha sonra taşıma platformuna getirdik. Şu anda da 54 tane SPMT aracılığıyla taşıyoruz. Yarından itibaren de halim duvarlarımız var. Halim duvarlarımızı da yarın taşıyarak taşıma işlemlerini tamamlamış olacağız. Hedefimiz çarşamba günü eserlerimizi yeni yerine indirmiş olmak. Son operasyon. Bununla beraber taşıma işlemlerimiz tamamlanmış olacak" dedi.

Daha sonra platformun motorunu çalıştıran Kösal, taşıma işlemini başlattı. Ağır ağır hareket eden platform, yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki yeni yerine doğru harekete geçti. İlçe sakinlerinin çoğu taşınmayı uzaktan izledi. Yaşlı bir kadın ise platformun önüne geçerek hem ağladı, hem dua etti.

Tarihi camii saatler sonra yeni yerine ulaşırken, Hasankeyfliler üzgündü. VOA’ya konuşan ve adını vermeyen bir esnaf, şunları söyledi; ” Çok üzgünüz, bu soruları bizim büyüklerimize sormanız lazım. Onların sayesinde buradayız, bizlik bir durum yok. Bize kalsaydı, gençlere kalsaydı öyle bir şeye izin vermezdik. Bunu daha çok bizim büyüklerimize, babalarımıza, amcalarımıza sorun. Karşı da çıktık ama sonuç vermedi, yapacak bir şey yok.”

Eski Hasankeyf’te esnaf olan Mehmet Şirin Bıçakçı ise umutluydu. VOA Türkçe’ye konuşan Bıçakçı, yeni ilçenin daha güzel olacağını ifade ederek, “Yeni yerleşim yerine tarihi eserler taşındı, esnaflara müstakil evler yapıldı. Eski Hasankeyf’te dünyanın en önemli tarihi var. Hasankeyf Kalesi, yanında mağaraları var. Yeni Hasankeyf’te tarihi eserler ve müzemiz var. İnşallah eskisinden daha güzel olacak. Çünkü eski Hasankeyf'te sit alanı nedeniyle yatırım yapamıyorduk. Önümüzü göremedik. Umutluyuz yeni Hasankeyf'te yatırımlar yapılacak, güzel bir tarih ortaya çıkacak” diye konuştu.

İki yıl önce başlayan tarihi eserlerin taşınması, Er-Rızk camii ile son buldu. Yakın köylere kadar ulaşan suların ay ortasında ilçe merkezine ulaşması bekleniyor. İlçenin tamamen sular altında kalmasının Şubat ayını bulması bekleniyor.

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