Hasankeyf’in yok olmasına sayılı günler kaldı

Yetkililer, su seviyesi indiği an kapakları kapatmaya hazır olacaklarını söyledi.Hasankeyf'in sular altında kalıp kalmayacağı yarım asırdır tartışılan bir konu. Ancak tartışma bu hafta sona erdi. Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) önemli ayaklarından biri olan Ilısu Barajı tamamlandı. Sadece kapaklarının ne zaman kapatılıp kapatılmayacağı yani Hasankeyf’in kaç gün sonra sular altında kalacağı tartışılıyor.

10 Haziran’da baraj kapaklarının kapatılması bekleniyordu. Fakat barajın su tutmaya başlamadığı ortaya çıktı. Nedeni de açıklanmadı. Daha önemlisi ise Ilısu Barajı’nın kapaklarının ne zaman kapatılacağı belirsiz kaldı.

DW Türkçe Hasankeyf'e giderek bölge halkı ve yetkililerle görüştü. Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerinin verdiği bilgilere göre, baraj kapakları teknik bir nedenden dolayı kapatılamadı.

Bu yıl normalden fazla yağış olduğu için su seviyesi olması gerekenden fazla yükseldi. Baraj kapakları ancak 411 metre kot seviyesine geldiğinde kapaklar teknik olarak kapatılabiliyor. Yağış döneminde bu seviye, 435 metreye kadar yükseldi. Şu andaki seviye ise 413 metre civarında. Suyun iki metre azalması için de en az 15 gün geçmesi gerekiyor. O zaman kapaklar kapatılmak üzere hazır olacak. Talimat geldiğinde de Ilısu Barajı su tutmaya başlayacak.