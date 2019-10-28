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Hasankeyfliler modern evlerine taşınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 13:41 | Son Güncelleme

Ilısu Baraj Gölü’nün altında kalacak antik Hasankeyf ilçesinde ikamet eden 400 aile, TOKİ tarafından yaptırılan modern konuta taşındı.Hasankeyf’in sular altında kalacak olmasından dolayı ilçede yaşayanlar için tek katlı 750 konut ve 45 iş yeri yapıldı.

Ilısu Baraj Gölü’nün altında kalacak antik Hasankeyf ilçesinde ikamet eden 400 aile, TOKİ tarafından yaptırılan modern konuta taşındı.
Hasankeyf’in sular altında kalacak olmasından dolayı ilçede yaşayanlar için tek katlı 750 konut ve 45 iş yeri yapıldı. 160 metrekare kapalı alan toplamında 500 metrekare olan evlerin çatısı da yöre halkına göre yapıldı. Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, "İlçede kamu konutlarının tamamının taşındığını söyledi. Konutlarda da taşınma işlemlerinin sürdüğünü belirterek, şu anda bizim kamyonlarımızla taşıdığımız konut sayısı 230 yine kendi imkanlarıyla taşınanlar var, lojmanlarda oturanlar var. Şu anda Hasankeyf’te oturan aile sayısı 400’ün üzerinde. Konutlarımız 160 metrekare 500 metrekare, hepsinin en az 500 metrekare arsası var, sosyal hayata uygun teras katı var. Evlerimiz yöreye uygun 160 metrekare villa tarzında ve oturuma hazır. Taşınmada büyük ölçüde gerçekleşti. Bir buçuk ay içinde taşınmanın tamamının gerçekleşmesini hedefliyoruz. Konutlarda içme suyuyla alakalı sıkıntılarımız vardı, giderildi. Şu anda Hasankeyf’te içme suyuyla ilgili bir sıkıntımız yok. Yolların asfaltlanması tamamlandı. Vatandaşın bahçe düzenlenmeleri devam ediyor. Bununla ilgili etrafa atılan atıkları biz temizliyoruz. 100’e yakın binada eksiklikler var, bunlarda hızla gideriliyor. 10-15 gün içinde binalarımızın tamamı bitmiş ve kullanılabilir hale getirilmiş olacak. Yeni Hasankeyf’te ilk etapta 118 adet çok katlı bina yapıldı. Bunlar şu anda kullanılmakta ve tamamı dolu. Bunun dışında 710 tane konut yapıldı ve 698 tane hak sahibi vardı bunların tamamına konutları teslim edildi. Yine ilave olarak 45 tane konut daha yapıldı onlarda son aşamada yüzde 90-95 seviyesinde onlarında bitmesiyle beraber 750 tane tek katlı konut, 118 tanede çok katlı bina olmak üzere tamamlama aşamasındayız. Yeni Hasankeyf’teki esnaflarımız için ticaret merkezi ve iş hanı olarak yapılan binada 98 iş yeri tamamlandı anahtarlar teslim edildi. 11 iş yerinin olduğu bina yine belediyeye teslim edildi. Bunun yanında mahalle aralarında ve küçük sanayi sitesinde olmak üzere 45 tane iş yerinin inşaatı da son aşamaya getirildi. Bunların içinde de taşınan vatandaşlarımız da oldu. Bir ay içinde vatandaşlarımızın tamamının taşınmasını bekliyoruz” dedi.

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