Hasankeyf'te 698 konutun kura çekimi yapıldı

Hasankeyf'te 698 konutun kura çekimi gerçekleştirildi.

Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında baraj sularından etkilendiği için yeni Hasankeyf yerleşkesinde yapımı tamamlanan 698 konut, Hasankeyf Spor Salonu'nda noter huzurunda çekilen kura ile hak sahiplerine teslim edildi.

Batman Valisi Hulusi Şahin, Ilısu Barajı'nın dünyanın en büyük projelerinden biri olduğunu söyledi.

Ilısu Barajı ve HES Projesi'nin büyük maliyet ve emek sonucunda gerçekleştiğini vurgulayan Şahin, "Hasankeyf'te de dünyanın en büyük şehir, tarihi eser nakillerinden birini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Hasankeyflilerin yıllardır çile çektiğini belirten Şahin, bundan sonra ilçe halkının büyük projenin faydasını göreceğini kaydetti.

15 Mayıs'tan itibaren yeni yerleşkeye taşınma işleminin başlayacağını dile getiren Şahin, şunları belirtti:

"Bugün eksik çok görüyorsunuz ama bunlar süreç içerisinde hızla tamamlanacak. Çok güzel bir Hasankeyf'e kavuşacağız. Sadece yerleşim yerleri, sokakları, binaları güzel değil. Dantel gibi işlenmiş, planlanmış ve o tarihi eserlerin sunumuyla gerçekten büyük oranda turist çeken, dünyanın ilgi odağı olan bir Hasankeyf'e doğru gidiyoruz. Hasankeyf sadece Batman'ın değil, Türkiye'nin yüz akı olacak."