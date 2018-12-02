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Hasankeyf'te hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.12.2018 14:20 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyere çarptıktan sonra takla atan hafif ticare araçtaki Berat Güneş (18) öldü, 4 kişi yaralandı.

Hasankeyf'te hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

HASANKEYF (Batman), (DHA)- BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyere çarptıktan sonra takla atan hafif ticare araçtaki Berat Güneş (18) öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam Suçeken köyü yakınlarında meydana geldi. Hasankeyf yönüne giden, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 63 F 1193 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp bariyere çarptıktan sonra takla attı. Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ambulanslara taşınan yaralılar, Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Berat Güneş, doktorlarn çabasına karşın kurtarılamadı. Güneş'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarınca toprağa verilirken, tedavisi süren 4 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Hasankeyf'te hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

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