Hasankeyf'te iki cami minaresinin taşınma işleminde sona yaklaşıldı

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın tarini Hasankeyf ilçesinde, yapımı süren Ilısu Barajı nedeniyle sular altında kalacak eserlerin kurtarılması için yürütülen çalışmalarda, 609 yıllık El Rızık Camisi ile 907 yıllık Sultan Süleyman Koç Camisi'nin minarelerinin yeni yerleşim yerine taşınma çalışmalarının tamamlanmak üzeri olduğu belirtildi.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce, tarihi Hasankeyf ilçesinde yapımı süren Ilısu Barajı projesinde sular altında kalacak eserlerin kurtarılması çalışmaları sürüyor. Geçen aylarda birçok eserin taşınmasıyla birlikte kalan son iki eser olarak bilinen El Rızık Camisi'nin minaresi ile Sultan Süleyman Koç Camisi'nin minaresinin taşınma çalışmalarında sona gelindi. Bu iki eser Dicle Nehri kıyısına taşınacak son eserler olacak.
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Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, titiz bir çalışmayla El Rızık minaresinde taşların tek tek numaralandırıldığını belirtti. 609 yıllık minare taşlarının her birinin 21 santim olduğunu kaydeden Kusen, "609 yıl önce yapılan bu şaheser minarede taşları birbirine kenetleyen demir döküm sırrı ortaya çıktı. Bu demir döküm sayesinde minarede tek bir taşta çatlaklık oluşmadı. Mermer tozu ile kirecin kullanıldığı özel harçla yapılan minare, Hasankeyf'in önemli sembollerindendi. Tarihi minarenin gölgesi sabah ve akşam saatlerinde Dicle nehrine yansıyordu. O gölge, Dicle nehrinde iki minare gibi görünüyordu" dedi.
DSİ 16'ıncı Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı ise 907 yıllık Sultan Süleyman Koç minaresinde kalan 6 metrelik bölümün de yakın bir sürede taşınacağını kaydetti. Kufi yazıların yer aldığı bölümün büyük bir titizlikle söküldüğünü belirten Kösalı, "Kitabe ve kufi yazıları görevliler tarafından sıfır hata ile söküldü" dedi.
Yeni yerleşim birimi yakınında Dicle Nehri kıyısındaki bir alana bırakılan taşların üstünün naylonla örtüldüğünü söyleyen Naci Kösalı, "Minareler, yeni yerleşim biriminin yakınında yeniden inşa edilecek. 6 metre gibi bir bölümü kalan Sultan Süleyman Koç minaresinin taşlarının sökümü kısa sürede bitecek" diye konuştu.
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