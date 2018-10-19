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Hasankeyf'te iki tarihi eser daha yeni yerine taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 15:47 | Son Güncelleme

BATMAN'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde Ilısu baraj göleti altında kalacak olan Orta Kapı'nın 130 ton ağırlığındaki alt kademesi ve daha önce taşınan İmam Abdullah Zaviyesi'nin eyvan bölümü Arkeopark'a taşındı.  Tarihi eserlerin bir bölümünün daha önce taşındığı Hasankeyf'te kale giriş kapısındaki Orta Kapı'nın en alt kademesi olan 130 ton ağırlığındaki tarihi eser, 4200 metre uzaklıktaki Arkeopark'a taşındı.

Hasankeyf'te iki tarihi eser daha yeni yerine taşındı

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde Ilısu baraj göleti altında kalacak olan Orta Kapı'nın 130 ton ağırlığındaki alt kademesi ve daha önce taşınan İmam Abdullah Zaviyesi'nin eyvan bölümü Arkeopark'a taşındı.
Tarihi eserlerin bir bölümünün daha önce taşındığı Hasankeyf'te kale giriş kapısındaki Orta Kapı'nın en alt kademesi olan 130 ton ağırlığındaki tarihi eser, 4200 metre uzaklıktaki Arkeopark'a taşındı. DSİ 16'ncı Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, Orta Kapı'nın 2 parçasının ise önümüzdeki hafta içinde taşınacağını söyledi. Daha önce taşınan eserler arasında yer alan İmam Abdullah Zaviyesi'nin eyvan bölümünün de yeni yerleşim birimine götürüldüğünü belirten Kösalı, "250 ton ağırlığındaki bu önemli eserimiz yeni yerleşim yerine bir süre önce taşınan zaviyenin yanına uygun bir şekilde yerleştirilecek. Taşınma sırasında eserlerde herhangi bir hasar söz konusu değil. 1400'lü yılların başında yapılan bu eserler itinayla yeni yerleşim yerine götürüldü. Yıl sonuna kadar Süleyman Koç, El-Rızık minareleri ve camileri ile Kızlar Camisi taşınmış olacak. Eserlerin büyük bölümünü bu yılın sonuna kadar yeni yerleşim birimine götürmeyi hedefliyoruz. Taşınma maliyeti yaklaşık 250 milyon TL'yi bulacak" diye konuştu.

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Hasankeyf'te iki tarihi eser daha yeni yerine taşındıHasankeyf'te iki tarihi eser daha yeni yerine taşındıHasankeyf'te iki tarihi eser daha yeni yerine taşındıHasankeyf'te iki tarihi eser daha yeni yerine taşındı

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