Hasankeyf'te Karadeniz rüzgarı esti

BATMAN (AA) - İçişleri Bakanlığının desteğiyle düzenlenen, "Doğu Karadeniz ile Güneydoğu'daki Kadınlar Pazarda Projesi" kapsamında Trabzon'dan Batman'ın Hasankeyf ilçesine gelen kadınlar Mardinli kadınlarla yemek pişirdi, halay çekti, horon oynadı.
Yaşam Kadın Merkezi Derneğinin yürüttüğü, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türk Anneler Derneği Trabzon Şubesi iş birliğiyle hayata geçirilen proje doğrultusunda Trabzon'dan bölgeye gelen kadınlar Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'den sonra Hasankeyf ilçesini ziyaret etti.
Mardinli kadınlarla beraber geldikleri Hasankeyf'te, "Kadın kadının dostudur" sloganı ile Trabzon usulü kuymak pişiren Karadenizli kadınlar, daha sonra iki yörenin müziği eşliğinde halay çekip, horon oynayarak eğlendi.
- "Kardeşliğimizi pekiştiriyoruz"
Proje Koordinatörü Ahmet Külekçi, proje kapsamında Karadenizli kadınların bölgedeki kadınlarla buluştuğunu söyledi. Kardeşliği pekiştirdiklerini dile getiren Külekçi, şunları kaydetti:
"Kadınların sokakta pazar kurma projesinde finali yaptık. Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'de sokaklarda ve şehrin merkezlerinde kadınlarımız kendi ürettikleri ürünleri pazarladılar. Yöresel ürünleri sergilediler. Bir anlamda tanışmış ve kaynaşmış oldular. Ülkemizin mutluluğunu kardeşliğini birlikte yaşamış oldular."
Mardin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı İbrahim Aydın bu projelerin bölgede kardeşlik anlamında ses getirdiğini vurgulayarak, Trabzonlu kadınların yöresel lezzet olan kuymağı Mardinli kadınlara tanıtma fırsatı bulduğunu belirtti.
Aydın, bu tür projelerin kaynaşma ve dayanışma adına önem taşıdığını, ön yargıların kırılmasına önemli katkı sağlayacağını dile getirerek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.
- "Kadın kadının dostudur"
Türk Anneler Derneği Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Barutçu da Trabzon’un yöresel yemeği olan kuymağı Mardinli kadınlara tattırdıklarını söyledi.
Barutçu, "Dayanışmanın bir sembolü olsun diye Hasankeyf'te kuymak yaptık. Amacımız, 'Kadın kadının dostudur' mesajını vermektir." diye konuştu.
Mardin Gönüllüler Derneği Başkanı İsa Dal, projeyi çok önemsediklerini, Trabzonlu kadınları bölgede ağırlamaktan memnun olduklarını aktardı.
Mardinli kadınlardan Gönül Çelebioğlu da Trabzonlu kadınları bölgede ağırlamaktan onur duyduklarını ifade etti. Çelebioğlu, Trabzon'a giderek Mardin'in yöresel yemeklerini tattırmak istediklerini kaydetti.
Trabzon'dan gelen Elif Çavuş da iki kültürün bir arada olmasından büyük keyif aldıklarını dile getirdi.
Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Ölüme böyle gitmiş
Son dakika! Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir
Yeni göç dalgası! 7 bin göçmen sınıra ulaştı
MHP'li Enginyurt: AK Parti'nin İstanbul adayı Numan Kurtulmuş
Gerilim çok yükseldi, Rusya'dan 'nükleer' misilleme
CHP'li Gürsel Tekin Devlet Bahçeli'den destek istedi: Sizden rica ediyorum...
Eşinden habersiz kredi çeken yandı!
Erzurum'da maganda dehşeti! Kaldırımda yayaları ezdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum