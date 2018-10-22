Hasankeyf'te Karadeniz rüzgarı esti

BATMAN (AA) - İçişleri Bakanlığının desteğiyle düzenlenen, "Doğu Karadeniz ile Güneydoğu'daki Kadınlar Pazarda Projesi" kapsamında Trabzon'dan Batman'ın Hasankeyf ilçesine gelen kadınlar Mardinli kadınlarla yemek pişirdi, halay çekti, horon oynadı.

Yaşam Kadın Merkezi Derneğinin yürüttüğü, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türk Anneler Derneği Trabzon Şubesi iş birliğiyle hayata geçirilen proje doğrultusunda Trabzon'dan bölgeye gelen kadınlar Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'den sonra Hasankeyf ilçesini ziyaret etti.

Mardinli kadınlarla beraber geldikleri Hasankeyf'te, "Kadın kadının dostudur" sloganı ile Trabzon usulü kuymak pişiren Karadenizli kadınlar, daha sonra iki yörenin müziği eşliğinde halay çekip, horon oynayarak eğlendi.

- "Kardeşliğimizi pekiştiriyoruz"

Proje Koordinatörü Ahmet Külekçi, proje kapsamında Karadenizli kadınların bölgedeki kadınlarla buluştuğunu söyledi. Kardeşliği pekiştirdiklerini dile getiren Külekçi, şunları kaydetti:

"Kadınların sokakta pazar kurma projesinde finali yaptık. Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'de sokaklarda ve şehrin merkezlerinde kadınlarımız kendi ürettikleri ürünleri pazarladılar. Yöresel ürünleri sergilediler. Bir anlamda tanışmış ve kaynaşmış oldular. Ülkemizin mutluluğunu kardeşliğini birlikte yaşamış oldular."