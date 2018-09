Hasankeyf'te mağaralar apart otele dönüştürülüyor

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyünde 'Ekolojik köy' projesi kapsamında daha önce ahır olarak kullanılan 9 mağarayı, apart otele dönüştürme çalışmaları sürüyor.

Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyünde daha önce ahır olarak kullanılan 9 mağaranın Valilik, Dicle Kalkınma Ajansı ve Hasankeyf Kaymakamlığı ile apart otele dönüştürülmesi projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Batman Valisi Ahmet Deniz, 5 ay sonra apart otel olarak açılması beklenen mağaralarında yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Vali Deniz, Üçyol köyündeki mağaraların restorasyonunu yaparak turizme kazandırmak istediklerini belirterek, "Şu anda çalışmaları devam ediyor. Valilik, Dicle Kalkınma Ajansı ve Hasankeyf Kaymakamlığı ile 6 ay sonra inşallah burada mağaraların restorasyonu ile birlikte butik bir otel açılmış olacak. Hasankeyf'te 2005 yıllık hayat var. Sadece Hasankeyf'te kale bölgesinde sular altında kalmayacak yerde mağaralar var. Buradaki değeri ayağa kaldıralım istiyoruz. Koruyalım ve kullanalım arzusundayız. Kendi değerlerimize, kültürümüze sahip çıkalım. Çünkü, buraya gelen turist pahalı turist, Türkiye bir açık hava müzesi, kültür turizmi yapılacak ender ülkelerinden bir tanesidir. Burada başarılı bir proje ile birlikte yakın köylerimiz ile köyün içerisinde de çok güzel taş evler var, onları da turizme kazandıralım. Köyümüzde üretilen organik ürünlerimizi ikram edelim. İnsanlar gelsin buranın kültürünü, tarihini teneffüs etsinler. Bu bir başlangıç, bundan sonara da inşallah devamı gelecek. Ayrıca su altında kalmayan Hasankeyf kalesini de turizme kazandıracağız" diye konuştu.

'BÖLGE, İLK MAĞARA OTELİNİ KAZANMIŞ OLACAK'

Çalışmanın uygulama sorumlusu Mimar Aslı Özbay ise, Üçyol köyündeki oteli Şubat ve Mart sonu teslim edeceklerini ifade ederek, "Bölge ilk mağara otelini kazanmış olacak. İçinde çok güzel bir kahvaltı salonu, güzel manzaraları olan, kendine has kaya bir otel olacak. Başka otellere benzemeyen güzel bir otel olacak. Umuyoruz, bölgede yüzlerce binlerce mağara var. Buraları yeni yatırım yapmak isteyen heveslilere gönüllülere de umut olacak. Tüm amacımız, buraya gelen misafiri buranın hakiki hikâyelerini anlatan mekânlar olsun. Bu mağaralar uzun zaman insan hayatı için kullanılmış, ondan sonra uzun yıllar ahır olarak kullanılmış. Biz bunların hepsini anlatılmasını istiyoruz. Biz istiyoruz ki, buranın geceliği 20 Euro değil, 250 Euro'luk misafirler gelsin, konaklasın" dedi.

Mağara otelde banyo bölümü, kahvaltı alanı, kral odası ve organik ürünler de bulunacak.