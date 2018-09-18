Hasankeyf'te mağaralar apart otele dönüştürülüyor

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyünde 'Ekolojik köy' projesi kapsamında daha önce ahır olarak kullanılan 9 mağarayı, apart otele dönüştürme çalışmaları sürüyor.

Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyünde daha önce ahır olarak kullanılan 9 mağaranın Valilik, Dicle Kalkınma Ajansı ve Hasankeyf Kaymakamlığı ile apart otele dönüştürülmesi projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Batman Valisi Ahmet Deniz, 5 ay sonra apart otel olarak açılması beklenen mağaralarında yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Vali Deniz, Üçyol köyündeki mağaraların restorasyonunu yaparak turizme kazandırmak istediklerini belirterek, "Şu anda çalışmaları devam ediyor. Valilik, Dicle Kalkınma Ajansı ve Hasankeyf Kaymakamlığı ile 6 ay sonra inşallah burada mağaraların restorasyonu ile birlikte butik bir otel açılmış olacak. Hasankeyf'te 2005 yıllık hayat var. Sadece Hasankeyf'te kale bölgesinde sular altında kalmayacak yerde mağaralar var. Buradaki değeri ayağa kaldıralım istiyoruz. Koruyalım ve kullanalım arzusundayız. Kendi değerlerimize, kültürümüze sahip çıkalım. Çünkü, buraya gelen turist pahalı turist, Türkiye bir açık hava müzesi, kültür turizmi yapılacak ender ülkelerinden bir tanesidir. Burada başarılı bir proje ile birlikte yakın köylerimiz ile köyün içerisinde de çok güzel taş evler var, onları da turizme kazandıralım. Köyümüzde üretilen organik ürünlerimizi ikram edelim. İnsanlar gelsin buranın kültürünü, tarihini teneffüs etsinler. Bu bir başlangıç, bundan sonara da inşallah devamı gelecek. Ayrıca su altında kalmayan Hasankeyf kalesini de turizme kazandıracağız" diye konuştu.