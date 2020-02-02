Hasankeyf’te mağdur aile: Böyle kalmışız, çare bulamıyorlar

Batman merkezde yaşayan 40 yaşındaki Sabriye Hanım, evlenince Hasankeyf’e yerleşmiş. Dört çocuğu var. Çocukların üçü Hasankeyf’te okula gidiyor. Eşi, Şırnak’ın Silopi ilçesinde çalıştığından ilçenin yeni yerleşim birimindeki konutların hak sahipliği için 2016 yılında yapılan başvuruya dört gün gecikmişler. Geciken başvuru, endişe dolu günlerin başlangıcı olmuş. Salkan ailesi, berberinden bakkalına her türlü yapının yıkılmasıyla hayalet kasabaya dönen ilçenin Kale mahallesinde yaşamayı sürdürüyor. Çünkü ne yapacakları konusunda fikirleri yok:

Sabriye Salkan ile komşularının aksine halen terk etmediği evinin, Hasankeyf Kalesi’nin çevresine örülmüş sete bakan damında konuşuyoruz. Sohbetimiz sırasında Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf’i muhtemelen sulara gömülmeden önce son kez görmek isteyenler, seti tırmanarak tepeye çıkma gayretinde. Sabriye Salkan’ın derdi ise başka…

Kalacak yer bulamaması nedeniyle halen evini terk etmeyen Salkan, dört çocuğuyla sokakta kalmaktan korkuyor."E işte, böyle kalmışız. Çaresiz kalmışım, çare bulamıyorlar."

"Biz burada 20 civarında aile mağduruz. Evimiz yok. Kiralık ev de bulamıyoruz. Eşimin ailesi yıllardır Hasankeyf’te oturuyor. Bizim burada hakkımız var."

Hasankeyf’te Ilısu Barajı nedeniyle sular altında kalacak yerleşim bölgesine 750 yeni konut inşa edildi. 2019’un Nisan ayında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan 698 konut, kurayla hak sahiplerine teslim edildi. Ancak hak sahipliği için gerekli şartları yerine getiremeyen bazı vatandaşlar mağdur oldu. İşte Salkan ailesi, o ailelerden biri…

"Burası bizim evimiz"

Hasankeyf’in Kale mahallesinde şu an artık sular yok, elektriğin de 3 Şubat’ta kesileceği iletilmiş. Sabriye Hanım, "Mesaj geldi, elektrik de yakında gidecek" diyor. Salkan ailesi, evrakların teslimi konusunda geç kalınca yetkili makamlara dilekçe vermiş, dava da açmış ancak hiçbir sonuç alamamış.

"'Siz neden zamanında başvurmadınız' diyorlar. Eşim çalışıyordu, ne yapayım? Herkes biliyor, yıllardır burada yaşıyoruz. Burası bizim evimiz."

Sabriye Hanım, çocukları Hasankeyf’te okula gittiği için başka yere taşınmak istemiyor.