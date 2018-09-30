Hasankeyf'te sökülen minarenin taşları, numaralandırılarak kültürel parka taşındı

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/HASANKEYF (Batman), (DHA)- BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde, Ilısu Baraj Gölü altında kalacak, 611 yıllık Sultan Süleyman Koç Camii minaresinin 12 metrelik bölümündeki taşlar numaralandırılarak, kültürel park alanına taşındı. Yaklaşık 1 aydır süren minarenin taş söküm işlemlerinde en hassas bölgeye gelindiğini belirten Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, "Bilim kurulu, minarenin bütünsel olarak taşınmasının riskli olduğuna karar vermişti. Minare üzerindeki Kufi yazıların hasar görüp görmediğini yeni yerleşim biriminde göreceğiz" dedi. Tarihi Hasankeyf ilçesinde, 1607 yılında Eyyübiler döneminde yapılan Sultan Süleyman Koç Camii'nde, yaklaşık 1 ay önce sökümüne başlanıldığı minare taşları, kültürel parktaki stok alanına taşınıyor. Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, 1 aydır Er-bu İnşaat firması elemanlarından oluşan ve aralarında arkeolog ile mimarların da bulunduğu 5 kişilik ekibin titizlikle tarihi eserin taşlarını tek tek söküp numaralandırma işlemini sürdürdüğünü söyledi. Günde 2 sıra taş sökümünün yapılarak numaralandırıldığını belirten Başkan Kusen, "1 aydır taş söküm işlemlerine minarenin üst kısmında numaralandırılarak çalışmalara başlanıldı. 30 metreyi kapsayan bölümde minare üzerindeki Arapça Kufi yazılarının hasar görmemesi tek dileğimiz. Minarenin taşları aslına uygun olarak yeni yerleşim biriminde yeniden birleştirilecek. Minarede geri kalan bölümdeki çalışmaların da 1 buçuk ayda tamamlanmasını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

KIZLAR CAMİİ'NDE TAŞINMA HAZIRLIĞI Eski Hasankeyf'in yerleşim biriminde taşınabilir eserler DSİ tarafından uygulanan projeler doğrultusunda taşınırken, yerinde korunmasına karar verilen eserler için güçlendirme çalışması da sürüyor. Sultan Süleyman Koç Camii minaresinin bulunduğu alana komşu olan Kızlar Camii'ndeki duvarlar ile Eyyubiler döneminde yapılan cami avlusundaki sultanların da aralarında bulunduğu eski mezarların yeni yerleşim birimine taşınacağını ifade eden Başkan Kusen, "Kızlar Camii de yakın da taşınacak eserler arasında yer alıyor. İbadet evi için 500 kişi kapasiteli prefabrikten yeni bir cami tamamlanmak üzere. Bu camiyi yakın bir tarihte ilçe sakinleriyle buluşturacağız. Kızlar Camii de Sultan Süleyman Koç Camii kadar önemli bir eser" diye konuştu. KALE KAPISI DA TAŞINACAK Önümüzdeki yılın Mart ayına kadar El-Rızık Camii minaresi, Orta kapı ve Kızlar Camii'nin eski yerleşim biriminden 3 kilometre uzaklıktaki arkeoparka taşınacağını anlatan Başkan Kusen, "Hasankeyf'in kalesine giden Orta kapı da 3 ayrı bölüm halinde taşınacak. Kale taşınmayacak ama kalenin giriş kapısını yeni yerleşim biriminde göreceğiz. Kalenin etrafı da dolgu ile dolduruluyor. Çünkü kalenin suyla buluşmaması gerekiyor. Dolgu işlemleri bir yerde kaleyi koruyacak. Su seviyesi ise küçük sarayın bulunduğu pencereye kadar yükselmiş olacak. Hasankeyf kalesinin etrafına bir yerde set çekiliyor" ifadelerini kullandı.