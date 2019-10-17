Hasankeyf’te son eser taşınıyor

Ilısu Baraj Gölü Projesi kapsamında Batman’ın Hasankeyf ilçesinde bulunan tarihi yapıların taşınma işlemlerinde sona doğru gelindi. 6 tarihi yapının taşınma işlemleri tamamlanırken şimdi de sıra 610 yıllık Er-Rızk Camii’ine geldi.

Batman’ın tarihi Hasankeyf ilçesinde, tarihi yapıların taşınma işlemleri devam ediyor. Ilısu Baraj Gölü Projesi kapsamında 650 yıllık Er-Rızk Camisi’nin taşınma işlemleri çalışmalarına başlandı. Ağırlığı bin 650 ton olan caminin kaldırılması 3 aşamada gerçekleştirilecek. İlk aşamada 1,7 metrelik, ikinci aşamada 1,7 metrelik ve son aşamada 1,2 metrelik kısmın kaldırılması planlanırken, birinci aşamanın kaldırma işlemlerine başlanıldı. Kaldırma işlemlerinin 15 günde tamamlanması hedefleniyor. Böylelikle taş taş söküldükten sonra taşıma işlemleri tamamlanan Er-Rızk Camii minaresinin ardından taşınacak olan caminin diğer parçalarıyla birlikte minare yeni yerleşim alanında 610 yıl sonra tekrar inşa edilecek.

Ilısu Barajı’nda su 47 metreye ulaştı

Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, Ilısu Barajı’nda temmuz ayı itibariyle su tutma işlemlerine başlandığını söyledi. Kösalı, “Şuanda inşaat çalışmaları yüzde yüze yaklaştı. Yine elektronik mekanik işlerinde biz türbinlerin tamamını yerleştirdik kuru testlerimizi yaptık. Islak testler için suyun gelmesini bekliyoruz. Ilısu barajında su şuanda 47 metre yüksekliğe ulaştı ve su tutmaya da devam ediyoruz” dedi.