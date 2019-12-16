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Hasankeyf’te son tarihi eser dualarla taşındı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 16.12.2019 12:16 | Son Güncelleme

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf’te 610 yıllık Er-Rızk Cami’nn bin 687 tonluk gövdesi, yeni yerleşim yerinde kurulan Kültürel Park’a taşınmaya başlandı.

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf’te 610 yıllık Er-Rızk Cami’nn bin 687 tonluk gövdesi, yeni yerleşim yerinde kurulan Kültürel Park’a taşınmaya başlandı. Er-Rızk Cami’nin taşınmasıyla 12 bin yıllık Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerin tamamı taşınmış olacak.
Hasankeyf’te inşa edilen Ilısu Barajı nedeniyle tarihi eserlerin sular altında kalmaması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 6 tarihi eser daha önce yerinden sökülerek, Dicle Nehri kıyısında oluşturulan Kültürel Park’a taşınmıştı. Eski Hasankeyf’te kalan son eser Er Rızk Cami’nin taşınma işlemine başlandı. Bin 700 tonluk gövdesi ile cami, yeni yerleşim yerinde kurulan Kültürel Park’a taşınmaya başlandı. Taşınma sırasında yaşlı bir kadının ağıt yakarak dua etmesi dikkat çekti.
Er-Rızk Cami’nin taşınması ile ilgili bilgi veren DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, Hasankeyf’te son eseri taşımak için hazır olduklarını ve daha önce 6 tarihi eseri taşıdıklarını hatırlattı. Dün itibari ile testlerini yaptıklarını belirten Kösalı, "Testlerde herhangi bir problem yaşanmadı. Eserimizi 4 bin 670 metre uzunluğundaki güzergahtan Arkeopark’ta yeni yerine yerleştireceğiz. Daha önce Er Rızk Cami’nin minaresini taş sökerek hasarsız bir şekilde depoya koymuştuk. Caminin yerleştirmesinden itibaren de minaresinin aynı şekilde hasarsız bir şekilde örmeye başlayacağız" dedi

Hasankeyf Şubat ayında tamamen su altında kalacak
Er Rızk Cami’nin 1400’lü yılların başında Eyyubi Meliki Ebu Süleyman tarafından yapılan bir yapı olduğunu kaydeden Kösalı, "Yapımızın ağırlığı bin 687 ton, 55 kriko ile havaya kaldırdık bu eserimizin diğerlerinden farklı olarak 4 metre 40 santim yukarı kaldırdık daha sonra taşıma platformuna getirdik. Şuanda 54 tane SPMT aracığıyla taşıyacağız. 216 tekerlek ile taşınacaktır. Bugün itibariyle sadece cami taşımayı hedefliyoruz 3 saat bir zaman hedefliyoruz. Yarın itibariyle de halim duvarları taşınacak. Yeni yeri 4 bin 670 metre uzaklıkta. Bununla birlikte taşıma işlemlerini tamamlamış olacağız. Hasankeyf’teki son operasyon tamamlanmış olacaktır. Bu taşıdığımız eser 7’nci ve son eser, daha öncede 6 eser taşımıştık. 5 eserimizin de yeni yerindeki restorasyon ve sunum işlemlerinde tamamlandı. Bununla beraber 7’nci ve son eseri taşımız olacağız. Hasankeyf su gelmesine yaklaşık 1 metremiz kaldı, su gelmek üzere bu ay içesinde Hasankeyf’te suyun yönlenmesini göreceğiz. Şubat ayında artık Hasankeyf’in tamamen su altında kalmasını planlıyoruz" diye konuştu.

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