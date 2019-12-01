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Hasankeyf’te vinç kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 14:47 | Son Güncelleme

Batman’ın tarihi Hasankeyf ilçesinde yapımı süren, Türkiye’nin en uzun köprüsünde çalışan vinç devrildi.Edinilen bilgilere göre, Hasankeyf ilçesinde şu an tek tarafı kapalı olan köprüde çalışan vinç, inşaat alanında çalıştığı esnada yükünün ağırlığına dayanamayarak devrildi.

Batman’ın tarihi Hasankeyf ilçesinde yapımı süren, Türkiye’nin en uzun köprüsünde çalışan vinç devrildi.
Edinilen bilgilere göre, Hasankeyf ilçesinde şu an tek tarafı kapalı olan köprüde çalışan vinç, inşaat alanında çalıştığı esnada yükünün ağırlığına dayanamayarak devrildi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, trafiğe açılan tek yönlü köprüden geçen sürücüler vincin dik şekilde durmasını seyrederek şaşkınlıklarını gizleyemedi. Batman’dan Gercüş ilçesine doğru gelen yolculardan Barış Keskin ilk kez böyle bir kazayı gördüğünü söyledi.

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