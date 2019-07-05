Hasankeyf'te yakalanan 2'si yabancı 4 terörist tutuklandı

BATMAN, (DHA) - BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde, 28 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda drone ile görüntülenerek, yakalanan ve 2018'de 8 askerin şehit olduğu eyleme katıldığı belirlenen, 2'si yabancı 4 PKK'lı terörist, mahkemece tutuklandı.

Hasankeyf'in Kelekçi köyü kırsalında, jandarma ve polis özel harekat ekiplerinin katımıyla 28 Mayıs'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda havadan drone ile tespit edilen 'Şiyar' kod adlı İ.A., 'Mahir' kod adlı U.T. ile İran uyruklu, 'Hemin' kod adlı H.O. ve Irak uyruklu 'Kemal' kod adlı K.Y. yakalandı. Gözaltına alınan 4 terörist, bugün Batman Adliyesi'ne sevk edildi. Teröristler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

8 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIYA KATILMIŞLAR

Teröristlerden H.O. ile U.T.'nin, 4 Ekim 2018'de, Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Çelik köyünde, el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 8 askerin şehit olduğu saldırının faili oldukları tespit edilmişti.

Teröristlerin yakalandıkları, 8 metre uzunluğunda, 2 odalı mağarada; uzun namlulu 4 tüfek, el bombaları, telsiz ve yaşam malzemeleri ele geçirilmişti. Teröristlerin ifadelerinin ardından düzenlenen operasyonlarda ise RPG 7 roketatar, roketatar sevk fişeği, 50 fişek, uzun namlulu tüfek, dürbün, hücum yelekleri, telsiz, batarya ve 50 metre uzunluğunda kablo, 20 kilo amonyum nitrat ve 4 elektrikli fünye ile hazırlanan el yapımı patlayıcı, 9 kilogram TNT patlayıcı, anti tank roketatar mühimmatı, el yapımı patlayıcı düzeneği, 797 uzun namlulu silah mermisi, el bombaları ve yaşam malzemeleri ele geçirilmişti.

FOTOĞRAFLI



