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Hasankeyf'te yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 12:37 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde kuru otların alev almasıyla çıkan yangın paniğe neden oldu.

Arif ARSLAN/HASANKEYF (Batman), (DHA)- BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde kuru otların alev almasıyla çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, tarihi eserlere sıçramadan söndürüldü. Yangın, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde çıktı. Kuru otlar, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle çevreye yayılan alevler, görenleri korkuttu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki tarihi eserlere sıçramadan kontrol altına alındı. Olayla ilgili Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, "Yangın, kuruyan otların alev almasıyla meydana geldi. Tarihi eserlerde herhangi bir hasar söz konusu değil. Ekiplerimiz yangına müdahale etti ama rüzgarın etkisiyle otların çoğu alev aldı. Meydana gelen manzara bizi üzdü" diye konuştu.

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