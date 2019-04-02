HABER

Hasankeyf'te yeni konutlar kurayla teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 15:55 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde Ilısu Barajı nedeniyle evleri sular altında kalan aileler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan yeni konutlar, düzenlenen kura töreniyle hak sahiplerine teslim edildi.

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde Ilısu Barajı nedeniyle evleri sular altında kalan aileler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan yeni konutlar, düzenlenen kura töreniyle hak sahiplerine teslim edildi. Ilısu Barajı projesi kapsamında tarihi Hasankeyf ilçesinde evleri sular altında kalan aileler için TOKİ tarafından yeni konutlar inşa edildi. Eski yerleşim yeri yakınlarında yapımı tamamlanan 698 konutun hak sahiplerine teslimi için kura çekim töreni düzenlendi. Hasankeyf Spor Salonu'ndaki kura törenine Vali Hulusi Şahin, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, Hasankeyf Belediye Başkanı Abdülvahap Kusen ve çok sayıda aile katıldı. Törende kura çeken Vali Hulusi Şahin, hak sahiplerinin 15 Mayıs'tan itibaren yeni evlerine taşınacaklarını söyledi. Vali Şahin, Hasankeyf için yeni bir dönemin başlandığını ifade ederek, "Ilısu Barajı dünyanın en büyük projelerinden biridir. Hasankeyf'te dünyanın en büyük şehir nakillerinden, tarihi eser nakillerinden birini gerçekleştiriyoruz. Bu büyük proje çok büyük emeklerle büyük maliyetlerle buraya geldi. Hasankeyfliler yıllardır çilesini çektiler, çekmeye devam ediyorlar. Bundan böyle bu güzel ve büyük projenin faydasını görmeye başlayacaksınız. Yeni evlerinize 15 Mayıs’tan sonra yavaş yavaş taşınacaksınız. Eksiklikler tamamlanacak, yeni bir şehre sahip olacağız" dedi. Kısa sürede yeni bir Hasankeyf oluşacağını anlatan Vali Şahin, "Öyle bir Hasankeyf olacak ki şehriyle ve tarihi alanlarıyla dantel gibi işlenmiş, nakış gibi oyalanmış, planlanmış ve o tarihi eserlerin sunumuyla gerçekten büyük miktarda turist çeken dünyanın ilgi odağı olan bir Hasankeyf’e gidiyoruz. Bu Hasankeyf hepimizin yüz akı olacak" diye konuştu. Kura çekiminin ardından hak sahipleri yeni evlerini gezip, inceledi.

Uçağa bunlarla binmeye çalışınca... Polis bile şaşkına döndü!Uçağa bunlarla binmeye çalışınca... Polis bile şaşkına döndü!
Yeniden seçilen Kılıç’tan CHP ve İyi Parti’ye teşekkür ziyaretiYeniden seçilen Kılıç’tan CHP ve İyi Parti’ye teşekkür ziyareti
Balonlar "otizmde farkındalık" için havalandıBalonlar "otizmde farkındalık" için havalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Bankalarda değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bankalarda değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün Elbistan imamı AVM'de yakalandı

FETÖ'nün Elbistan imamı AVM'de yakalandı

Balıkçılar 'erken paydos' dedi

Balıkçılar 'erken paydos' dedi

Ardahan ve Kars'ta nisan karı

Ardahan ve Kars'ta nisan karı

Maçoğlu ilk ziyaretini yaptı

Maçoğlu ilk ziyaretini yaptı

Antalya'da Nisan'da deniz keyfi

Antalya'da Nisan'da deniz keyfi

10 kişiye özel tur! Ünlü fotoğrafçılar ve bloggerlar her detayı fotoğrafladılar

10 kişiye özel tur! Her detayı fotoğrafladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.