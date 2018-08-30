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Hasankeyf'te yerli ve yabancı mankenlerden yöresel kıyafet defilesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 17:15 | Son Güncelleme

BATMAN'ın yapımı süren Ilısu baraj göleti altında kalacak olan tarihi Hasankeyf ilçesinde, bir firma tarafından yerli ve yabancı mankenler ile yöresel kıyafet defilesi gerçekleştirildi.

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın yapımı süren Ilısu baraj göleti altında kalacak olan tarihi Hasankeyf ilçesinde, bir firma tarafından yerli ve yabancı mankenler ile yöresel kıyafet defilesi gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da yöresel kıyafet ve gelinlik üreten bir firma, Ilısu baraj göleti altında kalacak olan tarihi Hasankeyf ilçesinde yerli ve yabancı mankenler ile yöresel kıyafet defilesi düzenledi. Aralarında Rus, Ukrayna ve Türkiye'deki bazı mankenlerin de bulunduğu yerli ve yabancı mankenler, tarihi ilçeyi arka fon olarak kullanarak defile yaptı. Hasankeyf köprü başındaki seyirlik bölümünde kırmızı, mor, yeşil ve bej renkli yöresel kıyafetler ve gelinlikler ile defile düzenleyen mankenler, sıcağa aldırış etmedi. Dışarıda 45 dereceyi bulan sıcak altında defile düzenleyen mankenler, ilk kez gördükleri tarihi ilçe Hasankeyf'e hayran kaldı. Defileye sanatçı Ekin Aktaş da eşlik ederken, yarım saat süreyle Dicle nehri kıyısında defile düzenleyen konukları Hasankeyfliler uzaktan izlemeyi tercih etti.

Hasankeyf'ten çok etkilendiklerini belirten mankenlerden Marina Nasedkina, "Burayı çok sevdim. Buranın sular altında kalacak olmasına ise çok üzüldüm. Keşke böyle bir yeri kaybetmeseydik. Hasankeyf insanlar için çok önemlidir. İyi ki bu yıl geldim. Çünkü, bir daha görme imkanım olmayacak. Hasankeyf'in çok değişik bir ambiyansı var"dedi. Manken Esin Katar ise, daha önce bir kaç Diyarbakır'a geldiğini ama ilk kez gördüğü Hasankeyfe hayran kaldığını söyledi.

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