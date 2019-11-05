HABER

Hasankeyf'te yıkılan çarşının altından Roma ve Selçuklu dönemi eserler çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 11:35 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde tarihi 150 yıllık çarşının altından Roma ve Selçuklu dönemine ait eserler bulundu.

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)- BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde tarihi 150 yıllık çarşının altından Roma ve Selçuklu dönemine ait eserler bulundu.
Ilısu Barajı inşasının devam ettiği Hasankeyf'te tarihi eserlerin sular altında kalmaması için yürütülen çalışmalar da hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda Eyyubi meliki Ebu'l Mefahir Süleyman tarafından 610 yıl önce Dicle Nehri kıyısında yapılan El Rızık Camii'nin kalan 1700 tonluk gövde kısmının Kültürel Park'a taşınması kapsamında yıkılan 150 yıllık çarşısının altından Roma ve Selçuklu dönemine ait eserler çıktı. El Rızık Camii'nin gövde kısmının taşınacağı yol güzergahında bulunması nedeniyle yıkımına başlanan 50 iş yerinin bulunduğu tarihi çarşının yıkımı sırasında Selçuklu döneminde inşa edilen hamam ve medrese bulundu. Yıkım çalışmaları sürerken bu kez yer altında Roma dönemine ait olduğu belirlenen yapıtlara rastlandı. Yıkım çalışmaları durdurulurken, Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü görevlileri de, tarihi yapıtların bulunduğu bölgede inceleme başlattı. Gün yüzüne çıkan eserlerin belgelenmesinin ardından El Rızık Camii'nin kalan 1700 tonluk gövde kısmının yeni Hasankeyf yerleşim yerinde kurulan Kültürel Park'a taşınmasına başlanacak.
TAŞINAN TÜRBENİN ALANINDA ‘SECDE TAŞI’ BULUNDU
Öte yandan bir süre önce eski Hasankeyf'ten Kültürel Park’a taşınan İmam Abdullah Zaviyesi’nin türbesinin alanında yapılan aramada ‘kufi’ sanatıyla yazılı ‘secde taşı’ bulundu. 14'üncü yüzyıla ait olduğu tespit edilen secde taşını fark eden görevliler, tarihi eseri Hasankeyf Müzesi’ne teslim etti.
FOTOĞRAFLI

PARTNER Kan donduran itiraf: Babamın çocuğunu doğurdum! Kan donduran itiraf: Babamın çocuğunu doğurdum!
FETÖ okullarındaki öğrencilere kötü haberFETÖ okullarındaki öğrencilere kötü haber
Elazığ’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 7 yaralıElazığ’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 7 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Bir İngiliz devi daha iflas ediyor

Bir İngiliz devi daha iflas ediyor

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

ABD'de ortalık karıştı! 'Trump talimat verdi'

ABD'de ortalık karıştı! 'Trump talimat verdi'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye sınırında hareketlilik! Rusya ile ikinci devriye

Sınırda hareketlilik! Kısa süre içinde başlayacak

Korkunç! Av tüfeğiyle intihara kalkıştı, çenesi parçalandı

Av tüfeğiyle intihara kalkıştı, çenesi parçalandı

Son dakika: Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Adıyaman'da terör operasyonu! Jandarma adeta etten duvar ördü

Jandarma adeta etten duvar ördü

Terörden temizlenen Şerafettin Dağı, dağcıların yeni gözdesi oldu

Terörden temizlendi! Dağcıların yeni gözdesi oldu

İran nükleer anlaşmada dördüncü adımını açıkladı

İran dünyaya duyurdu! Yarın başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.