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Hasankeyf'teki 2 minarenin taşları tek tek sökülüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 13:56 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde, Dicle Nehri kıyısında bulunan, Türkiye'nin ilk ve tek 'çift merdivenli' minaresine sahip El Rızk Camisi ile Süleyman Koç Camisi'nin 32 metre yüksekliğindeki minarelerine ait taşlar tek tek sökülüyor.

Hasankeyf'teki 2 minarenin taşları tek tek sökülüyor

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/HASANKEYF (Batman), (DHA)- BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde, Dicle Nehri kıyısında bulunan, Türkiye'nin ilk ve tek 'çift merdivenli' minaresine sahip El Rızk Camisi ile Süleyman Koç Camisi'nin 32 metre yüksekliğindeki minarelerine ait taşlar tek tek sökülüyor. Ayrı yerlerde numaralandırılarak korunan taşlarla iki minarenin Kültürel Park yakınlarında yeniden inşa edileceği belirtildi.
Ilısu Baraj Gölü altında kalacak tarihi ilçe Hasankeyf'ten taşınacak eserler arasında, 1407 ve 1409 yılları arasında Eyyubi Sultanı Süleyman'ın yaptırdığı El Rızk Camisi'nin, Türkiye'nin ilk ve tek çift merdivenli özelliğe sahip minaresi ile Süleyman Koç Camisi'nin minaresi de bulunuyor. Taşıma işlemleri kapsamında, her biri 32 metre yüksekliğinde olan minarelerden şu ana kadar 6 bin 110 taş titizlikle sökülerek numaralandırılıp, ayrı yerlerde muhafaza altına alındı. Taş söküm işlemlerinin sürdüğü minarelerin yıl sonuna kadar taşınacağı belirtildi.
Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, Arap alfabesindeki harflerin düz ve köşeli çizgilerle yazılan eski bir biçimi olan Kufi yazılarının da yer aldığı taşların özenle korunduğunu belirterek, "O minarelerin her taşı bir sanat eseridir. Şu ana kadar taşınan Zeynel Bey Türbesi, İmam Abdullah Zaviyesi, Artuklu Hamamı ve Ortakapı'da herhangi bir tahribat yaşanmadı. Minarelerin yeniden inşa edilmesiyle eski ve yeni arasındaki farkı görmüş olacağız" dedi.
'MİNARENİN BENZERİ YOK'
Minarelerin Kültürel Park'a yakın bir alanda yeniden inşa edileceğini belirten Başkan Kusen, şunları söyledi:
"Sultan Süleyman Eyyubi, Moğol istilasının ardından Hasankeyf'in imarına büyük bir katkı sunmuş. 42 yıl süreyle Hasankeyf'i yeniden inşa eden Sultan Süleyman Eyyubi'nin eserleri de yeni yerleşim yerine taşınıyor. Bu örnek eserlerinden biri Dicle Nehri kıyısındaki çift merdivenli El-Rızk minaresidir. Minare, çıkan ve inenin bir birine değmeden aynı yolu kullandığı bir sisteme sahip. Bu minarenin bir benzeri yok. Yeni inşaatında da hata yapılmadan inşa edilmesini istiyoruz."

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Hasankeyf'teki 2 minarenin taşları tek tek sökülüyorHasankeyf'teki 2 minarenin taşları tek tek sökülüyorHasankeyf'teki 2 minarenin taşları tek tek sökülüyor

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