HABER

Hasankeyf'teki 2 minarenin taşları tek tek sökülüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 15:47 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde, Dicle Nehri kıyısında bulunan, Türkiye'nin ilk ve tek 'çift merdivenli' minaresine sahip El Rızk Camisi ile Süleyman Koç Camisi'nin 32 metre yüksekliğindeki minarelerine ait taşlar tek tek sökülüyor.

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/HASANKEYF (Batman), (DHA)- BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde, Dicle Nehri kıyısında bulunan, Türkiye'nin ilk ve tek 'çift merdivenli' minaresine sahip El Rızk Camisi ile Süleyman Koç Camisi'nin 32 metre yüksekliğindeki minarelerine ait taşlar tek tek sökülüyor. Ayrı yerlerde numaralandırılarak korunan taşlarla iki minarenin Kültürel Park yakınlarında yeniden inşa edileceği belirtildi. Ilısu Baraj Gölü altında kalacak tarihi ilçe Hasankeyf'ten taşınacak eserler arasında, 1407 ve 1409 yılları arasında Eyyubi Sultanı Süleyman'ın yaptırdığı El Rızk Camisi'nin, Türkiye'nin ilk ve tek çift merdivenli özelliğe sahip minaresi ile Süleyman Koç Camisi'nin minaresi de bulunuyor. Taşıma işlemleri kapsamında, her biri 32 metre yüksekliğinde olan minarelerden şu ana kadar 6 bin 110 taş titizlikle sökülerek numaralandırılıp, ayrı yerlerde muhafaza altına alındı. Taş söküm işlemlerinin sürdüğü minarelerin yıl sonuna kadar taşınacağı belirtildi. Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, Arap alfabesindeki harflerin düz ve köşeli çizgilerle yazılan eski bir biçimi olan Kufi yazılarının da yer aldığı taşların özenle korunduğunu belirterek, "O minarelerin her taşı bir sanat eseridir. Şu ana kadar taşınan Zeynel Bey Türbesi, İmam Abdullah Zaviyesi, Artuklu Hamamı ve Ortakapı'da herhangi bir tahribat yaşanmadı. Minarelerin yeniden inşa edilmesiyle eski ve yeni arasındaki farkı görmüş olacağız" dedi. 'MİNARENİN BENZERİ YOK' Minarelerin Kültürel Park'a yakın bir alanda yeniden inşa edileceğini belirten Başkan Kusen, şunları söyledi: "Sultan Süleyman Eyyubi, Moğol istilasının ardından Hasankeyf'in imarına büyük bir katkı sunmuş. 42 yıl süreyle Hasankeyf'i yeniden inşa eden Sultan Süleyman Eyyubi'nin eserleri de yeni yerleşim yerine taşınıyor. Bu örnek eserlerinden biri Dicle Nehri kıyısındaki çift merdivenli El-Rızk minaresidir. Minare, çıkan ve inenin bir birine değmeden aynı yolu kullandığı bir sisteme sahip. Bu minarenin bir benzeri yok. Yeni inşaatında da hata yapılmadan inşa edilmesini istiyoruz."

PARTNEREkranlardan sahnelere transfer olan ünlüler Ekranlardan sahnelere transfer olan ünlüler
Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltıŞanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltı
Kanser hastası sözleşmeli er, son yolculuğuna uğurlandıKanser hastası sözleşmeli er, son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Abdüllatif Şener için şok ifadeler: CHP'nin en boş beleş adamı

Abdüllatif Şener için şok ifadeler: CHP'nin en boş beleş adamı

Şeyma Subaşı'na kafesine icra mı geldi? Subaşı'dan açıklama

Şeyma Subaşı'na kafesine icra mı geldi? Subaşı'dan açıklama

Acun Ilıcalı eski eşine, Şeyma Subaşı'dan daha fazla nafaka ödüyor

Acun Ilıcalı eski eşine, Şeyma Subaşı'dan daha fazla nafaka ödüyor

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ali Dede'den haber var! Artık yeni evinde kalıyor

Ali Dede'den haber var! Artık yeni evinde kalıyor

Bursa'da genç kız kendisini taciz eden adamı adliyenin çay ocağında görüp yakalattı

'Çay ocağının tuvaletine peşimden geldi...' Her detayı iğrenç!

9 kişilik ailesine kara sabanla bakıyor

9 kişilik ailesine kara sabanla bakıyor

Ölüm haberi kahretti! 'Ağzından yeşil sıvılar gelmeye başlayınca...'

Ağzından yeşil sıvılar gelmeye başlamıştı! Ölüm haberi kahretti

Kayseri'de 15 yıllık karısını öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet: Eşim bana o fotoğrafı gönderip...

Kocasına komşusuyla o fotoğrafı gönderip...

Bu kez hamsinin peşindeler!

Bu kez hamsinin peşindeler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.