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Hasankeyf'teki 609 yıllık Er- Rızk Camisi'nin ana gövdesi taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 11:17 | Son Güncelleme

Batman'da, Ilısu Barajı ve HES projesi nedeniyle, tarihi ve kültürel varlıklarıyla yeni yerine taşınma işlemleri devam eden Hasankeyf ilçesindeki caminin ana gövdesi, 4 bin 670 metre uzunluğundaki güzergahtan Kültürel Park Alanı'ndaki yeni yerine ulaştırıldı - DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı: - "Şubat ayında artık buraların su altında kalacağını tahmin ediyoruz"

BATMAN (AA)- Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki 609 yıllık Er-Rızk Camisi'nin ana gövdesi, yeni Hasankeyf’te oluşturulan Kültürel Park Alanı'ndaki yerine taşındı.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan Ilısu Barajı ve HES projesi nedeniyle tarihi ve kültürel varlıklarıyla yeni yerine taşınma işlemleri devam eden Hasankeyf'te, baraj gölü sahasından çıkartılan 1700 ton ağırlığındaki 609 yıllık Er-Rızk Camisi'nin ana gövdesi; 256 tekerlekten oluşan, kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) aracıyla Kültürel Park Alanı'ndaki yerine götürüldü.

Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle bütünsel olarak taşınan Zeynel Bey Türbesi'nin, baraj gölü alanından çıkarılarak Yeni Kültürel Park Alanı'na getirilmesinin ardından İmam Abdullah Türbesi ve zaviyesi, Süleyman Han Camisi'nin minaresi, taş kapı ve çeşme bölümü, Kızlar Camisi, Artuklu Hamamı, Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı, Er-Rızk Camisi'nin minaresi de başarılı bir şekilde taşınmıştı.

- Yeni yeri 4 bin 670 metre uzaklıkta

DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce 6 eseri taşıdıklarını anımsatarak, Er-Rızk Camisi'nin, 4 bin 670 metre uzunluğundaki güzergahtan Arkeopark'taki yeni yerine ulaştırıldığını söyledi.

Caminin sökülen minaresinin taşlarının, depoda saklandığını kaydeden Kösalı, şöyle konuştu:

"Caminin yerleştirilmesinden itibaren de minaresini yine aynı şekilde hasarsız olarak örmeye başlayacağız. Er-Rızık Camisi, 1400'lü yılların başında Eyyübi Meliki Süleyman Bey tarafından yapılmış bir yapıdır. Bu eserimizi diğerlerinden farklı olarak 4 metre 40 santim yukarıya kaldırdık. Daha sonra taşıma platformuna getirdik. Şu anda da 54 tane SPMT aracılığıyla taşıyoruz. Yarından itibaren de halim duvarlarımız var. Halim duvarlarımızı da yarın taşıyarak taşıma işlemlerini tamamlamış olacağız. Hedefimiz çarşamba günü eserlerimizi yeni yerine indirmiş olmak. Son operasyon. Bununla beraber taşıma işlemlerimiz tamamlanmış olacak."

- Şubat ayında Hasankeyf su altında kalacak

Bir soru üzerine Kösalı, baraj gölü alanındaki suyun yükseldiğine işaret ederek, "Şubat ayında artık buraların su altında kalacağını tahmin ediyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ali naci kösalı Batman DSİ Er-Rızk Cami Hasankeyf

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