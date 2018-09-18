Hasankeyf'teki 9 mağara yeni yılda butik otele dönüşecek

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyündeki 9 mağaranın butik otele dönüştürülmesi için başlatılan çalışmalar yeni yılda tamamlanacak.
Hasankeyf Kaymakamlığınca 2015 yılında hazırlanan, Valilik ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) desteğiyle hayata geçirilen "Üçyol Ekolojik Köy Projesi" kapsamında 9 mağaranın turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Mağaraların 3 milyon lira bütçe ile restorasyonu devam ediyor. İtalya'daki benzer çalışmaların incelenmesiyle yürütülen çalışmalarla mağaralar yatak odasına dönüştürülüyor, banyo ve tuvaletler ise kayalar oyularak yapılıyor.
Kimi büyük mağaralar, yöresel taşlarla bölümlere ayrılıyor, mağara içinde yer alan tarihi işlemeler ise cam fanuslarla teşhire hazırlanıyor.
Mağaraların butik otele dönüştürülmesiyle tarihi Hasankeyf Kalesi'nin de turizme açılması planlanıyor.
- Çalışmalar 5-6 ayda tamamlanacak
Çalışmaları yerinde inceleyen Batman Valisi Ahmet Deniz, projenin uygulama sorumlusu Aslı Özbay'dan bilgi aldı.
Vali Deniz, yaptığı açıklamada, projenin 5-6 ay içerisinde tamamlanacağını belirterek şöyle konuştu:
"Üçyol köyümüzde başlattığımız ekolojik köy projesi devam ediyor. Buradaki mağaralarımızı restore ederek turizme kazandırıyoruz. Hasankeyf'te 2 bin 500 yıllık bir hayat var. Hasankeyf'te kale civarında su altında kalmayacak olan 3 bini aşkın mağara var. Bu değeri ayağa kaldıralım istiyoruz. Yani hem koruyalım hem de kullanalım arzusundayız. Kendi değerlerimize, kültürümüze sahip çıkalım istiyoruz."
- Taş evler de turizme kazandırılacak
Deniz, bir açık hava müzesi olan Türkiye'nin kültür turizminin yapılabileceği ender ülkelerden olduğunu ifade etti. Mağaralardaki çalışmaların tamamlanmasının ardından köydeki taş evlerin de dokuları korunarak turizme kazandırılması için çalışma yapılacağını vurgulayan Deniz, şunları söyledi:
"Bu proje ile köyün içerisindeki taş evler de turizme kazandırılsın, köyde yetiştirilen ürünleri ikram edelim istiyoruz. İnsanlar buraya gelsin, tarihini, kültürünü teneffüs etsinler, onları tarihe yolculuk yaptıralım istiyoruz. Onun için Hasankeyf çok önemli bir değerimiz. Buradaki çalışmaların ardından kalede de çalışma yaparak turizme kazandırmış olacağız."
- "Örnek olacak"
Projenin uygulama sorumlusu Aslı Özbay, çalışmanın tamamlanmasıyla bölgenin ilk mağara otelini kazanmış olacağını aktararak şunları kaydetti:
"Otelimizi 2019 yılının şubat, mart aylarında teslim edeceğiz. Bu çalışma burada yatırım yapmak isteyenlere örnek olacak. İçerisinde kahvaltı salonu, doğa manzaralı verandaları olan kendine has kaya bir otel olacak. Başka otellere benzemeyecek. Bu mağaralar ilk olarak insanlar yaşarken sonraları ahır olarak kullanılmış şimdi ise yeniden dönüştürüyoruz. Burası, insanlara buraların gerçek hikayelerinin anlatıldığı bir mekan olacak."
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