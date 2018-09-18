HABER

Hasankeyf'teki 9 mağara yeni yılda butik otele dönüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 15:59 | Son Güncelleme

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyünde, 9 mağaranın butik otel olarak turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar 5-6 ayda tamamlanacak - Vali Ahmet Deniz: - "Üçyol köyümüzde başlattığımız ekolojik köy projesi devam ediyor. Buradaki mağaralarımızı restore ederek turizme kazandırıyoruz" - Projenin uygulama sorumlusu Aslı Özbay: - "Otelimizi 2019 yılının şubat, mart aylarında teslim edeceğiz. Bu çalışma burada yatırım yapmak isteyenlere örnek olacak"

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyündeki 9 mağaranın butik otele dönüştürülmesi için başlatılan çalışmalar yeni yılda tamamlanacak.

Hasankeyf Kaymakamlığınca 2015 yılında hazırlanan, Valilik ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) desteğiyle hayata geçirilen "Üçyol Ekolojik Köy Projesi" kapsamında 9 mağaranın turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Mağaraların 3 milyon lira bütçe ile restorasyonu devam ediyor. İtalya'daki benzer çalışmaların incelenmesiyle yürütülen çalışmalarla mağaralar yatak odasına dönüştürülüyor, banyo ve tuvaletler ise kayalar oyularak yapılıyor.

Kimi büyük mağaralar, yöresel taşlarla bölümlere ayrılıyor, mağara içinde yer alan tarihi işlemeler ise cam fanuslarla teşhire hazırlanıyor.

Mağaraların butik otele dönüştürülmesiyle tarihi Hasankeyf Kalesi'nin de turizme açılması planlanıyor.

- Çalışmalar 5-6 ayda tamamlanacak

Çalışmaları yerinde inceleyen Batman Valisi Ahmet Deniz, projenin uygulama sorumlusu Aslı Özbay'dan bilgi aldı.

Vali Deniz, yaptığı açıklamada, projenin 5-6 ay içerisinde tamamlanacağını belirterek şöyle konuştu:

"Üçyol köyümüzde başlattığımız ekolojik köy projesi devam ediyor. Buradaki mağaralarımızı restore ederek turizme kazandırıyoruz. Hasankeyf'te 2 bin 500 yıllık bir hayat var. Hasankeyf'te kale civarında su altında kalmayacak olan 3 bini aşkın mağara var. Bu değeri ayağa kaldıralım istiyoruz. Yani hem koruyalım hem de kullanalım arzusundayız. Kendi değerlerimize, kültürümüze sahip çıkalım istiyoruz."

- Taş evler de turizme kazandırılacak

Deniz, bir açık hava müzesi olan Türkiye'nin kültür turizminin yapılabileceği ender ülkelerden olduğunu ifade etti. Mağaralardaki çalışmaların tamamlanmasının ardından köydeki taş evlerin de dokuları korunarak turizme kazandırılması için çalışma yapılacağını vurgulayan Deniz, şunları söyledi:

"Bu proje ile köyün içerisindeki taş evler de turizme kazandırılsın, köyde yetiştirilen ürünleri ikram edelim istiyoruz. İnsanlar buraya gelsin, tarihini, kültürünü teneffüs etsinler, onları tarihe yolculuk yaptıralım istiyoruz. Onun için Hasankeyf çok önemli bir değerimiz. Buradaki çalışmaların ardından kalede de çalışma yaparak turizme kazandırmış olacağız."

- "Örnek olacak"

Projenin uygulama sorumlusu Aslı Özbay, çalışmanın tamamlanmasıyla bölgenin ilk mağara otelini kazanmış olacağını aktararak şunları kaydetti:

"Otelimizi 2019 yılının şubat, mart aylarında teslim edeceğiz. Bu çalışma burada yatırım yapmak isteyenlere örnek olacak. İçerisinde kahvaltı salonu, doğa manzaralı verandaları olan kendine has kaya bir otel olacak. Başka otellere benzemeyecek. Bu mağaralar ilk olarak insanlar yaşarken sonraları ahır olarak kullanılmış şimdi ise yeniden dönüştürüyoruz. Burası, insanlara buraların gerçek hikayelerinin anlatıldığı bir mekan olacak."

PARTNERSırlarıyla bu dünyadan gideceklerSırlarıyla bu dünyadan gidecekler
Başkan Yılmaz: Hazmetmiş organizasyon yapısıyla şehre hizmet verilecekBaşkan Yılmaz: Hazmetmiş organizasyon yapısıyla şehre hizmet verilecek
Bedelli askerlik 2. celp dönem duyurusu yapıldı ve askerlik yeri sorgulama E-Devlet'te açıldı!Bedelli askerlik 2. celp dönem duyurusu yapıldı ve askerlik yeri sorgulama E-Devlet'te açıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batman Hasankeyf İtalya mağara otel turizm Üçyol Köyü

En Çok Okunan Haberler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

'Brunson olayında yeni bir gelişme var' diyerek duyurdu! Harekete geçiyorlar!

'Brunson olayında yeni bir gelişme var' diyerek duyurdu! Harekete geçiyorlar!

Muharrem İnce'ye soruşturma!

Muharrem İnce'ye soruşturma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz istifa etti

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz istifa etti

Antalya'da skandal! Yanlış yere götürüldüğünü anlayan Bakan konvoyun yolunu değiştirdi

Antalya'da skandal! Yanlış yere götürüldüğünü anlayan Bakan konvoyun yolunu değiştirdi

CI 2018, 54'ü yurtdışından toplam 83 galeri ile yaklaşık 2 bin eseri sanatseverler ile buluşturacak

CI 2018, 54'ü yurtdışından toplam 83 galeri ile yaklaşık 2 bin eseri sanatseverler ile buluşturacak

Bedelli askerlik 2. celp dönem duyurusu yapıldı ve askerlik yeri sorgulama E-Devlet'te açıldı!

Bedelli askerlik 2. celp dönem duyurusu yapıldı ve askerlik yeri sorgulama E-Devlet'te açıldı!

Yalan Dünya, Neredesin Sen, Evvelim Sen oldun şarkılarının sahibi Bozkırın Tezenesi saz virtüözü kimdir? (Hadi İpucu 18 Eylül 20.30)

Yalan Dünya, Neredesin Sen, Evvelim Sen oldun şarkılarının sahibi Bozkırın Tezenesi saz virtüözü kimdir? (Hadi İpucu 18 Eylül 20.30)

3. havalimanı 29 Ekim'de açılacak mı? Bakanlık'tan açıklama geldi

3. havalimanı 29 Ekim'de açılacak mı? Bakanlık'tan açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.