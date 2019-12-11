HABER

Hasankeyf’teki mağaralara restorasyon yapılması talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 12:54 | Son Güncelleme

Aktivist Emin Bulut, Batman’ın antik kenti Hasankeyf’te bulunan mağaralara restorasyon çalışması yapılıp turizme kazandırılmasını istedi.Aktivist Emin Bulut 12 bin yıllık Hasankeyf’te darphane ile şelale kısmı arasındaki bölgede ortalama 2 bine yakın mağaranın bulunduğunu ve bunun turizme kazandırılması için çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Aktivist Emin Bulut, Batman’ın antik kenti Hasankeyf’te bulunan mağaralara restorasyon çalışması yapılıp turizme kazandırılmasını istedi.
Aktivist Emin Bulut 12 bin yıllık Hasankeyf’te darphane ile şelale kısmı arasındaki bölgede ortalama 2 bine yakın mağaranın bulunduğunu ve bunun turizme kazandırılması için çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti. Aktivist Emin Bulut, "Hasankeyf’in eski yerleşkesinde mevcut bulunan darphane ile şelale kısmı arasındaki bölgede ortalama 2 bine yakın mağara yerleşkesi var ve bu mağara yerleşkesi Hasankeyf’in tarihinde çok önemli bir yer edinmekte. 12 bin yıllık Hasankeyf tarihinde dünyada kurulan ilk mağara şehir olarak geçmektedir. Bu açıdan ele aldığımızda mevcut Hasankeyf yerleşkesinin ekolojik turizme açılması için bir planlama yapılması gerekir, yetkililerden dileğimiz burada bir bakım, onarım ve restorasyon çalışması uygulanmalı. Çünkü buralar mağaralarla Hasankeyf ünlüdür. Mağara turizmi açısından da baktığımızda bölgenin en zengin yerleşkesine sahip antik yerleşim yeridir. Baktığımızda Hasankeyf’in Üçyol köyünde yapılan 10 tane apart mağara otel tesisi vardı. Bu projeyi de bizler desteklemiştik. Buranın hem yoğun bakımda mağara yerleşkesi ve ciddi anlamda doğal yaşam alanı var. Sağımızda Selahi bahçeleri dediğimiz Eyyubiler döneminden kalma bu bağ ve bahçeler mevcut mağara yerleşkesiyle bütünleşirken barajın sularını yükselmesiyle birlikte buraya nazır mağaraların daha güzel bir görüntü çizeceğini düşünüyorum. En azından eski Hasankeyf’te kalan bu mağaraların bir an önce temizlenip bakımlarının yapılması, restorasyon için hazır hale gelmesi gerekmekte ve bölgenin turizmi açısından ciddi anlamda bir destinasyon sağlayacaktır. Bu konuda bizim yetkililerden temennimiz iyi bir turizm eylem planının hazırlanması ve bu noktada buranın hem mağara turizmine hem ekoloji turizmine hem de doğa turizmine hazır hale gelmesini temenni ediyoruz” dedi.

PARTNER WhatsApp açıkladı: Son 20 gün! WhatsApp açıkladı: Son 20 gün!
BM’nin öncülük ettiği küresel iklim hareketinin Türkiye elçisi Chromas Korosu olduBM’nin öncülük ettiği küresel iklim hareketinin Türkiye elçisi Chromas Korosu oldu
Burdur’da masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 tutuklamaBurdur’da masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 tutuklama
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acı olay! Yakınları buldu

Acı olay! Yakınları buldu

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Ünlü teknik adam kovuldu

Ünlü teknik adam kovuldu

Yasemin Özilhan'dan Mucize Doktor açıklaması!

Yasemin Özilhan'dan Mucize Doktor açıklaması!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dövdüğü eşi ölünce tutuklanan astsubay: Başka erkeklerle yazışmalarını gördüm

O astsubay tutuklandı: Telefonunda o yazışmaları görünce...

Yalova'da tersanede yangın

Yalova'da tersanede yangın

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin yeni açıklama

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin yeni açıklama

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin olası yaptırımlarına İncirlik ve Kürecik resti

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Yargıtay eski üyesi Hüseyin Kulaç'ın cezası onandı

Yargıtay eski üyesi Hüseyin Kulaç'ın cezası onandı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması: Vazgeçmek söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması: Vazgeçmek söz konusu değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.