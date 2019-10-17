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Hasankeyf'teki son eserin taşınma hazırlığı tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 10:35 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerin taşınmasına devam ediliyor.

Hasankeyf'teki son eserin taşınma hazırlığı tamamlandı

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN'ın Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerin taşınmasına devam ediliyor. Dicle Nehri kıyısında bulunan ve daha önce minaresi taşınan Türkiye'nin ilk ve tek çift merdivenli cami minaresi olma özelliğine sahip El Rızık Camisi'nin 1700 tonluk gövdesinin Kültürel Park'a taşınması için çalışmalar tamamlandı.
Hasankeyf 'te yapımı sürdürülen Ilısu Barajı nedeniyle eserlerin sular altında kalmaması için kurtarılması amacıyla yürütülen çalışmalarda, Eyyubi meliki Ebu'l Mefahir Süleyman tarafından 610 yıl önce Dicle Nehri kıyısında yapılan El Rızık Camisi'nin minaresi bir süre önce taşındı. Tarihi caminin kalan 1700 tonluk gövde kısmının yeni Hasankeyf yerleşim yerinde kurulan Kültürel Park'a taşınması için hazırlıklar tamamlandı.
15 GÜNDE TAŞINMASI PLANLANIYOR
Devlet Su İşleri ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü kontrolünde Hasankeyf'in en büyük camisi olan El Rızk Camisi'nin gövdesi, taşınacağı platforma yerleştirildi. 2 kilometre uzaklıktaki Kültürel Park'a yerleştirilecek caminin gövdesinin taşınması için yol güzergahında bulunan 100 yıllık Hasankeyf Çarşı'nın tahliye edilmesi bekleniyor. 15 gün içinde yapılacak tahliye sonrası El Rızk Camisi'nin gövdesi, oluşturulan özel platformla 7 saatlik yolculuğun ardından Kültürel Park'a yerleştirilecek. El Rızk Camisi ile 12 bin yıllık Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerin taşınması tamamlanacak.
TAŞINAN 7 ESER, YENİ YERLEŞİM YERİNDE
Hasankeyf'teki 7 eserin taşları tek tek sökülerek, yeni yerleşim birimine taşınmıştı. Artuklu Hamamı, Sultan Süleyman Koç Camisi, İmam Abdullah Zaviyesi, El Rızık Camisi minaresi, Zeynel Abidin Türbesi, Eyyubi (Kızlar) Camisi ve kale giriş orta kapısı, Dicle Nehri'nin kıyısındaki Kültürel Park'ta yeniden inşa edildi.

FOTOĞRAFLI

Hasankeyf'teki son eserin taşınma hazırlığı tamamlandıHasankeyf'teki son eserin taşınma hazırlığı tamamlandıHasankeyf'teki son eserin taşınma hazırlığı tamamlandıHasankeyf'teki son eserin taşınma hazırlığı tamamlandı

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