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Hasankeyf'teki tarihi minarenin taşları, puzzle parçası gibi sökülüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 11:44 | Son Güncelleme

 BATMAN'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde, Ilısu Barajı nedeniyle sular altında kalacak eserlerin kurtarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında, 611 yıllık Sultan Süleyman Koç Minaresi, numaralandırılıp, puzzle parçaları gibi sökülüyor.

Hasankeyf'teki tarihi minarenin taşları, puzzle parçası gibi sökülüyor

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde, Ilısu Barajı nedeniyle sular altında kalacak eserlerin kurtarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında, 611 yıllık Sultan Süleyman Koç Minaresi, numaralandırılıp, puzzle parçaları gibi sökülüyor. Taşlar, yeni yerleşim yerine taşınmak üzere arkeoparkın özel bir bölümüne gönderiliyor. Mimar Musut Alma, 10 gün önce başlayan çalışmalarda, şimdiye kadar minareden 3.5 metreye kadar olan taşların numaralandırılarak söküldüğünü söyledi.
Ilısu Baraji'nın inşası devam ederken, tarihi Hasankeyf ilçesindeki eserlerin sular altında kalmaması için daha önce Zeynel Bey Türbesi ile Artuklu Hamamı'nın taşınmasının ardından, 611 yıllık Sultan Süleyman Koç Minaresi'nin taşınması için çalışmalar sürüyor. Eyyûbi Sultanı Süleyman tarafından yaptırılan camiye ait minarenin taşları, puzzle parçaları gibi sökülüyor. Minarenin taşlarının numaralandırılarak söküldüğünü anlatan mimar Musut Alma, 10 gün önce başlayan çalışmalarda şimdiye kadar 3.5 metreye kadar olan taşların söküldüğünü söyledi.
'GÜNDE ORTALAMA BİR SIRA TAŞ SÖKÜYORUZ'
611 yıl önce özel bir harçla sağlamlaştırılan taşları güçlükle söktüklerini belirten mimar Alma, "Arkeoparkın özel bir bölümüne numaralandırdığımız taşları gönderiyoruz. Birden başlayarak aşağıya kadar rakamlar verilerek, minarenin taşlarını büyük bir titizlikle söküyoruz. Ancak zorlandığımız zamanlar da oluyor. Tutkaldan bile fazla yapışkan olan bu taşların zarar görmemesi için ince eleyip sık dokuyoruz. Günde ortalama bir sıra taş söküyoruz. İki ay gibi bir sürede tüm minarenin taşları yerinden kaldırılmış olacak" dedi.
'AYNI ESTETİKTE OLACAK'
Eyyûbi Sultanı Süleyman'ın büyük bir incelik göstererek yaptırdığı minarenin üzerindeki kitabe ve kûfi yazılarının zarar görmemesi için yapımcı firma yetkililerini uyardıklarını belirten Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen ise "Eyyûbi döneminin en güzel eserlerinden biri de Sultan Süleyman Camii'nin külliyesinin bulunduğu minaresidir. Minarenin yeni yerleşim biriminde aynı estetikte yapılması için çalışmalar yakında başlayacak. Ancak öncelikli olarak numaralandırılan taşların zarar görmemesi gerekiyor. Minarenin sökülen taşları özel bir alanda korunuyor. Zeynel Bey Türbesi kümbeti ile Artuklu Hamamı'nın ardından şimdi de Sultan Süleyman Koç minaresi taşınıyor. Yine minareye yakın olan Eyyûbi Kızlar Camisi de dört parça halinde taşınacak" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Hasankeyf'teki tarihi minarenin taşları, puzzle parçası gibi sökülüyorHasankeyf'teki tarihi minarenin taşları, puzzle parçası gibi sökülüyorHasankeyf'teki tarihi minarenin taşları, puzzle parçası gibi sökülüyorHasankeyf'teki tarihi minarenin taşları, puzzle parçası gibi sökülüyor

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