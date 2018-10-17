Hasankeyf'teki tarihi yapıları güçlendirme çalışmaları sürüyor

Ilısu Barajı gölü altında kalacak Hasankeyf ilçesindeki tarihi yapıları güçlendirme çalışmaları sürüyor.
Dicle Nehri üzerindeki en büyük baraj olma özelliğine sahip Ilısu Barajı ve HES tamamlanarak su tutmaya başlarken baraj gölünün altında kalacak tarihi eserler güçlendirilerek su altı turizmine kazandırılıyor.
Bu kapsamda Roma dönemine ait köprü ayaklarında güçlendirme işlemleri tamamlandı, düşme tehlikesi bulunan 83 kaya kontrollü olarak indirildi ve su altında kalacak 300 mağaraya da dolgu yapıldı.
Hasankeyf Kalesi'nin baraj suyundan zarar görmemesi için Dicle, Şaap, Saha ve Dere vadilerinin Dicle Nehri kıyısındaki girişine 58 metre yüksekliğinde bent inşa ediliyor.
DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hasankeyf'teki tarihi eserlerin güçlendirilmesi için yaklaşık 250 milyon lira harcama yapılacağını söyledi.
Çalışmalarının ardından Şaap Vadisi girişine yapılacak antik limanla güçlendirilen eserlerin yeniden turizme kazandırılmış olacağını vurgulayan Kösalı, şöyle konuştu:
"Hasankeyf jeoteknik ve jeolojik açıdan güçlendirme işi kapsamında öncelikle su altında kalacak olan yapıların güçlendiriliyor. Güçlendirilmesi yapılacak tarihi yapıların antik limanla beraber turizme kazandırılması hedeflenmektedir. Bu maksatla 3,8 milyon metreküp dolgu yapıyoruz. Vadilerde öncelikle sağlam olmayan mağaraların doldurulmasıyla işe başladık."
Hasankeyf Kalesi'ndeki Küçük Saray'da derin çatlağın giderilmesi için de çalışma başlattıklarını kaydeden Kösalı, "Sarayın önünde bulunan derin çatlağın etrafına betonarme duvar yapıyoruz." dedi.
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