Hasar gören okulların öğrencileri yeni okullarında derse başladı

Elif YAVUZ -İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da 26 Eylül Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin pek çok iş yeri, bina ve okul hasar gördü. İstanbul Valiliği tarafından belirlenen ağır ve hafif hasarlı okullardaki öğrenciler, eğitimlerine devam edecekleri yeni okullarında bugün ders başı yaptı.

Yaşanan depremin ardından hasar gören okullarda İstanbul Valiliği'nin kararıyla eğitime ara verildi. Gaziosmanpaşa'da bulunan 51 yıllık Vefa Poyraz Anadolu Lisesi de ağır hasarlı olarak tespit edilen okullar arasında yer aldı. Okulun öğrencileri Aliya İzzetbegoviç İlkokulu'nda misafir öğrenci olarak eğitimine devam edecek.

"FOTOĞRAFLARDAN DAHA KÖTÜSÜ VAR"

Velielerden Şerife Deniz çocuğunun 9'ncu sınıf öğrencisi olduğunu, liseye yeni başladığını belirterek “Çocuklarımız çok sıkıntılı bir şekilde buraya geldi. İnşallah eğitimlerini engellemez. Umut ediyorum ki daha iyi olacak. Çünkü gerçekten okulun durumu çok kötü. İnternette bazı fotoğraflar vardı onları gördüm gerçekten hasarlı. Müdür beyle görüştüğümüz zaman "O fotoğraflar sadece sizin gördükleriniz, daha kötüsü de var" dedi. Depremi bizim çocuklar daha kötü hissetti" diye konuştu.