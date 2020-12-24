Hasar kaydı sorgulama nasıl yapılır. E- devlet üzerinden hasar kaydı sorgulama adımları neler? İnternetten hasar kaydı sorgulama nasıl yapılır?

Alacağınız aracın hasar kaydını bilmeniz önemli bir konudur. Aracın üzerinde yapılan değişimleri bu sorgu yöntemiyle de öğrenebilirsiniz. Hasar kaydı sorgulamanın bir kaç yöntemi vardır. E-devlet üzerinden ve SMS ile de hasar kaydı sorgulamak oldukça kolay. Peki hasar kaydı sorgulama işlemleri nasıl yapılır? HASAR KAYDI NEDİR? Hasar kaydı, plakalı bir aracın kaza yapması sonucu sigorta şirketinin araç üzerinde yaptığı değişikliklerin o gün itibariyle fiyatının yazıldığı tablodur. Bu kayıt eğer ki araç sigorta ve benzeri yerler üzerinde yapılırsa hasar kaydı olarak otomobilin karnesine yansır. Bazı durumlarda tek taraflı veya çift taraflı yapılan kazalarda, araç sahiplerinin birbiriyle anlaşmasından kaynaklı, plaka veya şasi numarası üzerinde hasar sorgusu yapsanız da araç temiz çıkacaktır. Böyle durumlarda herhangi bir kayıt olmadığı için araç hasarsız görünebilir. Bu durumlara aldanmamak için aracınızı ekspertiz yaptırmanız şart. SIFIR ARAÇLARA DİKKAT Şimdi sıfır araçlarda plaka olmamasından kaynaklı hasar kaydı sorgulaması yapılamayabilir. Ancak bazı araçlar yıl sonu satış adedi olarak markaya yansıtılmak istendiği için, araç plakası ve ruhsatı satış şirketi adına çıkarılabilir. Bir yerden bir yere sevkiyat araç sürülerek yapılmaz. Ancak bazı durumlarda çekici ile yapılan seyahatlerde araç indirilip bindirilirken hasar görebilir. Böyle durumlarda taşıyıcı şirket kendi sigortası üzerinden aracı yaptırabilir. Böyle durumlarda plaka üzerinden hasar sorgusu yapılabilir. Tabi es kaza araç plakasız ise ve taşınma sırasında hasar alırsa, işte o zaman ekspertiz işlemi devreye girecektir. “Sıfır araçlarda da olur mu ya?” sorusu akıllara gelebilir. Cevabımız “Evet, bazen” olacaktır.

İKİNCİ EL ARABALARDA DAHA DİKKATLİ OLMAK ŞART İkinci el bir araç alıyorsanız işi daha sıkı tutmanız gerekecek. Yapılacak ilk iş aracın plakasından hasar sorgusu yapılmasıdır. Plakadan hasar sorgusu yaptınız ve bir sonuç çıkmadıysa, ruhsattaki şasi numarasından sorgunuzu yapmanız gerek. Böylece araç plaka değiştirse bile tüm kaza detayları ortaya çıkacaktır. Ancak şu konuda uyaralım. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi eğer ki araç ile kaza yapılıp anlaşmalı olarak dışarda kendi ustasına arabalarının hasarını yaptırabilenler olabilir böyle durumlarda plakadan veya şasi numarasından hasar kaydı sorgulaması yaptırsanız dahi, arabada hasar kaydı olup olmadığını göremeyeceksiniz. Böyle durumlarda hasar kaydı çıkmazsa ekstra şüphelenmeniz gerekebilir. Bu araçlara kesinlikle ekspertiz yaptırmanız gerekebilir. Çünkü kayıtlarda çıkmayan hasar kayıtları, ekspertiz sırasında şasi ve gövde üzerindeki kontroller ile anlaşılabilir. Tabi ki burada yapılan boya kontrol cihazı ile ilgili işlemler de de aracın hasarlı olup olmadığı anlaşılabilir. HASAR KAYDI SORGULAMA ÜZERİNDEN HANGİ BİLGİLER ALINIR? Bu sistem üzerinden bir çok farklı konuda bilgi alınabilir. İşte Hasar kaydı sorgulama sistemi üzerinden alınabilecek bilgiler

• Araç ile ilgili detay bilgisi (araç kaç kez el değiştirid vb.)

• Hasar geçmişi ile ilgili sorgulama

• Değişen parçalar ile ilgili sorgulama

• Tutanak ile ilgili bilgilerin sorgulanması

• Poliçe bilgileri ile ilgili detayların sorgulanması

• Kaza sonucunda mağduriyet bilgisi

HASAR KAYDI ÖĞRENMEK İÇİN FARKLI YOLLAR VAR MI? Satın alacağınız aracın hasar kaydını öğrenebilmeniz için birden fazla yöntem olabilir. Bunlar e devlet üzerinden hasar sorgulama, SMS ile hasar kaydı sorgulama gibi adımlar ile yapılır. SMS ile hasar kaydı sorgularken ihtiyacınız olan şeylerden ilki plaka numarasıdır. Bu numara ile sorgulaması yapılabilir. Bunun yanında şasi numarası ile hasar kaydı sorgulaması yapılabilir. Bu işlem için gerekli olan bilgi ise şasi numarasıdır. Bunu araç sahibinden isteyip sorgulamayı yapabilirsiniz. E-DEVLETTEN HASAR KAYDI NASIL YAPILIR? İnternet üzerinden hasar kaydı sorgulama sadece E-Devlet üzerinden yapılabiliyor. E-devlet üzerinden de araç hasar kaydı sorgulaması yapılabilir. Bunun için birkaç adım gerekiyor. İşte E-devlet üzerinden hasar kaydı sorgulamasının adımları.

• Googgle veya herhangi bir arama satırına E- Devlet yazılı veya https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ sitesi arama satırına girilir.

• Daha "Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi" için arama satırına bu kelimeler yazılır.

• Gelen seçenekler arasında "Kasko Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama" kısmına tıklanır.

• Gelen sayfadan aracın plakasını girerek sorgu yapabilirsiniz.

PLAKADAN HASAR KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR? Araç için hasar kaydı sorgulama seçeneklerinden biri de plakadan hasar sorgulamadır. Bu sorgulama yöntemi özellikle en çok kullanılanlardır. Bunun için aracın gerçek plakasını bilmeniz gerekecektir. Araç satıcısından sahip olduğu aracın plakasını isteyebilirsiniz. Bazı durumlarda araç sahipleri hasarı gizlemek için farklı bir araç plakası verebilirler. Bu durumda çok dikkatli olmanız gerekecek. Araç sorgusu mesajını attığınızda gelen sms içindeki bilgilere çok dikkat edin. Bunlarla uğraşmak yerine de aracın direk ruhsatının resmini isteyebilirsiniz. Eğer ki araç sahibi ruhsat yerine sadece plaka atıyorsa ekstra kuşkulanmaya başlayabilirsiniz. Sorunsuz bir şekilde ruhsatın fotoğrafını aldınız ve plakadan hasar kaydı sorgulaması yapmak istiyorsunuz. İşte plaka üzerinden hasar kaydı sorgulamasının adımları. • İlk olarak telefonunuzun mesaj bölümüne giriş yapmanız gerek.

• Daha sonra yeni mesaj oluştur adımını seçmeniz gerek.

• Gelen ekranda aracın plakasını büyük harfler ile yazın

• Plakada geçen hiçbir harf veya sayı arasında boşluk bırakmayın.(Ör. 34XXTT)

• Turkcell, Avea veya Vodafone operatörü fark etmeksizin mesajı 5664’e yollayın

• Telefon hattınızın durumuna göre 9.25 TL size bedel olarak yansıtılacaktır.

Daha sonrasında istemin yoğunluk sırasında göre cevap SMS’i birkaç dakika içerisinde gelecektir. Gelen mesajda en üst tarafta sırasıyla model yılı, otomobilin marka model bilgisi, kaza adet sayısı ve kazalarda aldığı hasarların bedelleri gelecektir. Bu bilgilerin elinizdeki ruhsat ile doğruluğunu kontrol edin. PLAKADAN ARAÇ PARÇA DEĞİŞİMİ SORGULAMA YAPILABİLİR Mİ? Eksper raporuna sahip olan kazalarda, değişen parçaları öğrenebilirsiniz. Ancak burada eksper raporu olması oldukça önemli. Plakadan araç parça değişimi nasıl yapılır? • İlk olarak telefonunuzun mesaj bölümüne giriş yapmanız gerek.

• Daha sonra yeni mesaj oluştur adımını seçmeniz gerek.

• Gelen ekranda "PARCA boşluk PLAKA boşluk HASAR TARİHİ" bilgilerini girmeniz gerekiyor.

• Bu bilgileri 5664’e SMS ile yollamanız gerek. PLAKADAN ARACIN KAÇ KEZ EL DEĞİŞTİRDİĞİNİ GÖREBİLİR MİYİZ? Plaka üzerinden bu bilgiye de erişmek oldukça kolay. Bunun için yine mesaj kısmına Detay boşluk plakayı yazıp 5664'e SMS atmanız gerekiyor. Bu sayede öğrenebileceğiniz bilgiler şu şekildedir. • Aracın hangi illerin tesciline girdiği bilgisi

• Son sahibinin kim olduğu ve süresi

• Aracın plakasının değişip değişmediği

• Alacağınız aracın toplam kaskolu olma süresi ve ilk olarak ne zaman trafiğe çıktığı

PLAKADAN ARACIN KAZA TESPİT TUTANAĞI SORGUSUNU YAPABİLİR MİYİZ? Bu durumda kaza yapan aracın tespit tutanağı doldurması gerekir. Bu tutanak doldurulduktan sonra sigorta şirketlerine iletilir. Sigorta şirketi elindeki evrakları en kısa sürede SBM’ye iletmesi gerekir. Bu iletmesi gereken detaylar arasında kaza fotoğrafları da yer almaktadır.

Kaza tespit tutanağı bir sonuca ulaştığında SBM, taraflara hem SMS, hem de e-posta yoluyla bilgilendirilir. Fakat isterseniz sbm.gov.tr üzerinden de sorgulama yapılabilir. Bunun için tüm operatörlerden 5664’e KTT boşluk plakayı yazılıp SMS atılmalıdır. HASAR KAYDI ÖĞRENME NE İŞİMİZE YARAYACAK Aracın hasar kaydını öğrenmek fazlasıyla işinize yarayacaktır. Öncelikle aracın genel durumu hakkında sizi bilgi sahibi yapacaktır. Ek olarak alacağınız araç eğer ki bulunduğunuz ilin dışında ve çok hasar kayıtlı çıkarsa , o ile gitmek için zaman veya para kaybetmeniz ortadan kalkacaktır. Önce sorgulamasını yaptırarak aracın durumu için ön bilgi almış olacaksınız. Daha sonrasında eğer ki aracın hasar kaydı bilgileri sizi tatmin ediyor ise, alacağınız otomobile daha detaylı bakmak için bilet alabilirsiniz.

HASAR KAYDI SORGULAMA SMS İLE DAHA MI KOLAY? Hasar kaydı sorgulama işlemi farklı yöntemler ile yapılabilir. Bunlar arasında E-Devler üzerinde ve SMS ile hasar kaydı sorgulaması yer alıyor. Aslında bunlardan en kolay olanı SMS ile yapılan sorgudur. Burada gerekli olanlar telefon ve alacağınız arabanın plakasıdır. Alacağınız arabanın plakasını 5664’e yolladığınızda araç ile ilgili tüm hasar detaylarını alabilirisiniz. SMS ile sorgulama yapılırken şasi numarasından da yararlanılabilir. Şasi numarası üzerinden sorgulamada da işlem plaka üzerinden yapılan ile birebir aynı. 5664’e sorgu yapılırken plaka yerine şasi numarasını yazmalısınız. Yine birkaç dakika içerisinde o şasi numarasına ait tüm hasar kayıtlarını görebilirsiniz. ŞASE NO İLE HASAR KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR? Araç için hasar kaydı sorgulama yapılırken şasi numarası üzerinden de sorgu yapılabilir. Bu sorgulama yöntemi plaka ile hasar kaydı yönteminden sonra özellikle en çok kullanılanlardır. Bunun için aracın gerçek şasi numarasını bilmeniz gerekecektir. Araç satıcısından sahip olduğu aracın şasi numarasını isteyebilirsiniz. Bazı durumlarda araç sahipleri hasarı gizlemek için farklı bir aracın şasi numarasını size verebilir. Bu durumda çok dikkatli olmanız gerekecek. Araç sorgusu mesajını attığınızda gelen sms içindeki bilgilere çok dikkat edin. Bunlarla uğraşmak yerine de aracın direk ruhsatının resmini isteyebilirsiniz. Eğer ki araç sahibi ruhsat yerine sadece plaka atıyorsa ekstra kuşkulanmaya başlayabilirsiniz. Sorunsuz bir şekilde ruhsatın fotoğrafını aldınız ve şasi numarası üzerinden hasar kaydı sorgulaması yapmak istiyorsunuz. İşte şasi no ile hasar sorgulama adımları.