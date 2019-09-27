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Hasar nedeniyle incelenen Yenibosna Ortaokulu havadan fotoğraflandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 12:36 | Son Güncelleme

Alper KORKMAZ - Serdal ALTINTEPE - İstanbul DHA - İSTANBUL Valiliği 9 ilçede 14 okulun 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Hasar nedeniyle incelenen Yenibosna Ortaokulu havadan fotoğraflandı

Alper KORKMAZ - Serdal ALTINTEPE - İstanbul DHA - İSTANBUL Valiliği 9 ilçede 14 okulun 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, Sultangazi İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu, Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi, Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Yenibosna Ortaokulu, Büyükçekmece Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu, Silivri Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu, Arnavutköy Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu Küçükçekmece, Tahsin Banguoğlu İlkokulu Nergiz Anaokulu, Atatürk Kız MTAL, Kanarya Ortaokulu, Maltepe Halit Armay Anadolu Lisesi ve Çatalca Arif Nihat Asya MTAL okullarında eğitimi 1 gün ara verildiği duyuruldu.
İnceleme nedeniyle tatil edilen Yenibosna Ortaokulu havadan da fotoğraflandı.

(FOTOĞRAF)

Hasar nedeniyle incelenen Yenibosna Ortaokulu havadan fotoğraflandıHasar nedeniyle incelenen Yenibosna Ortaokulu havadan fotoğraflandıHasar nedeniyle incelenen Yenibosna Ortaokulu havadan fotoğraflandıHasar nedeniyle incelenen Yenibosna Ortaokulu havadan fotoğraflandı

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