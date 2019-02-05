Hasar şirketleri vatandaşlara eksik ödeme alıyor ve çok yüksek hak kaybına uğramalarına sebep oluyor

Trafik kazası geçirdikten sonra sakat kalan ve açtığı tazminat davasıyla sigorta şirketinden tazminat alan vatandaş, sakatlık oranı artmış veya aldığı tazminat gerçek zararını karşılamıyorsa yeniden dava açabiliyor ve sigorta poliçe limitleri dahilinde ek tazminat almaya hak kazanabiliyor.

Trafik kazası geçirmiş olan ve daha öncesinde sigorta şirketine açılan davadan tazminat kazanan vatandaşın hakkı bununla bitmiyor. Eğer vatandaş, kazadan sonra sakatlık sorunları artmış yada almış olduğu tazminat, gerçek zararını karşılamamış ise yeniden dava açarak ek tazminat alabiliyor. Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Trafik Kazaları Tazminatı ve Sigorta Hukuku’nda Uzman Avukat Selim Ünal, "Maalesef vatandaşlarımız yanlış yönlendiriliyor, bunun sebebi biraz da hasar şirketleri adı altında kurulan sigorta şirketlerinin çokluğu. Hasar şirketleri vatandaşa diyor ki, ’Biz sizin davanızı alalım, sigorta şirketine biz başvuru yaparız, 15 gün içerisine davanızı sonuçlandırır ve bir ay içerisinde paranızı veririz.’ Hasar şirketinin söylediği şey doğru mu, doğru. Sigorta şirketlerine karşı, biz avukatlara dosya geldiği zaman, sigorta şirketlerine başvuru yapmak zorundayız. Bu dava şartıdır. Burada vatandaşımızın yanıldığı nokta şurası; hasar şirketlerine dosya verdikleri zaman, bu şirketler sigorta şirketine başvuru yapıyor. Örneğin vatandaşın zararı 200 bin, bunun 50 bin TL’sini sigorta ödüyor, hasar şirketi de cebime para geçsin, müvekkile söz verdik, parasını vereyim mantığı ile o parayı kabul ediyor ve vatandaşa da ibraname imzalatıyor” dedi.

“Feragat de olsa, ibraname de olsa dava açılabiliyor”

İbraname imzalanmış olsa da dava sonuçlanmış veyahut davadan feragat edilmiş olsa da vatandaşın yeniden dava açma hakkı mevcut olabiliyor. İbraname imzalayan vatandaşın, herhangi bir hakkı kalmamış gibi görünse de 2 yıl içerisinde gerçek zararını almak için hakkı da bulunuyor. Ayrıca, dava sonuçlansa bile sakatlık oranı sonuçlanan dava da düşük ise yeniden alınacak maluliyet raporuyla sakatlık oranının artması sonucunda eksik ödeme aldığının sabit hale geleceği ve bu nedenle yeniden dava açma hakkının olduğunu hatırlatan avukat Ünal, "Müvekkilin sakatlığı örneğin yüzde 50 ama yüzde 20’lik sakatlığa göre ilk dava sonuçlanmış. Yüzde 20’ye göre bir ödeme almış ise avukatın da yeniden, sıfırdan bir ek dava açma hakkı var. Bunu da nasıl yapıyoruz; sonuçlanmış olan bir davayı alıp, gidip sigorta şirketine yeniden bir başvuru yapılabiliyor. Diyor ki, ’Benim müvekkilimin sakatlığı arttı veya benim müvekkilimin gerçek zararı bu değil.’ Ortada ibraname de olsa dava açılmış ve sonuca bağlanmış ya da davadan feragat edilmiş olsa dahi herhangi bir fark olmayacaktır. Avukat yeni açtığı davada, müvekkilinin sakatlığını ispat etmiş veya almış olduğu tazminatın daha az olduğunu ispat edebilmişse, ispat edebilmesinden sonra ZMMS (zorunlu mali mesuliyet sigortası) poliçe limitleri dahilinde ek tazminat alabiliyor” diye konuştu.