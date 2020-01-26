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Hasar tespit başvuruları için valilik hafta sonu da hizmet veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 16:02 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde önceki gün meydana gelen 6.8’lik depremden etkilenen ve yapıları hasar gören vatandaşlar için Adıyaman Valiliği hafta sonu da hizmet veriyor.Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 26 Ocak Pazar günü valiliğin açık olduğu, vatandaşların hasar tespit başvurularını yapabileceği duyuruldu.

Hasar tespit başvuruları için valilik hafta sonu da hizmet veriyor

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde önceki gün meydana gelen 6.8’lik depremden etkilenen ve yapıları hasar gören vatandaşlar için Adıyaman Valiliği hafta sonu da hizmet veriyor.
Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 26 Ocak Pazar günü valiliğin açık olduğu, vatandaşların hasar tespit başvurularını yapabileceği duyuruldu. Açıklamada, “24 Ocak 2020 Cuma günü merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Bu depremde başta Elazığ ve çevre illerimiz olmak üzere Adıyaman ilimiz de etkilenmiştir. Bu kapsamda ilimiz merkez ve ilçelerinde hasar tespit başvuruları için valiliğimiz 26 Ocak Pazar günü hizmet verecektir” denildi.

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