HABER

Hasarlı araç dolandırıcılığı zanlıları adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 10:06 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde, hasarlı araç ihalesi bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 3’ü kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Adana’da emniyet güçlerinin takibi sonucu hasarlı araç ihalesi bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 9 kişi önceki gün gözaltına alındı.Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bir internet sitesi üzerinden uygun fiyatla hasarlı araç ihalesi yapıldığını söyleyerek vatandaşları dolandırdığı iddia edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adana’nın Kozan ilçesinde, hasarlı araç ihalesi bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 3’ü kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Adana’da emniyet güçlerinin takibi sonucu hasarlı araç ihalesi bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 9 kişi önceki gün gözaltına alındı.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bir internet sitesi üzerinden uygun fiyatla hasarlı araç ihalesi yapıldığını söyleyerek vatandaşları dolandırdığı iddia edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Emniyet güçlerinin 6 ay süren teknik takibi sonucu eşkalleri belirlenen 9 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Adana merkezde 7, Feke’de 1 ve Kozan’da 2 olmak üzere 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 zanlı geniş güvenlik önlemleri altında Kozan Adliyesine sevk edildi.

Hasarlı araç dolandırıcılığı zanlıları adliyede

Hasarlı araç dolandırıcılığı zanlıları adliyede

Hasarlı araç dolandırıcılığı zanlıları adliyede

Hasarlı araç dolandırıcılığı zanlıları adliyede

Hasarlı araç dolandırıcılığı zanlıları adliyede

Hasarlı araç dolandırıcılığı zanlıları adliyede

Hasarlı araç dolandırıcılığı zanlıları adliyede

Hasarlı araç dolandırıcılığı zanlıları adliyede

Hasarlı araç dolandırıcılığı zanlıları adliyede

Hasarlı araç dolandırıcılığı zanlıları adliyede

Hasarlı araç dolandırıcılığı zanlıları adliyede

Hasarlı araç dolandırıcılığı zanlıları adliyede

Hasarlı araç dolandırıcılığı zanlıları adliyede

Hasarlı araç dolandırıcılığı zanlıları adliyede

Hasarlı araç dolandırıcılığı zanlıları adliyede

Hasarlı araç dolandırıcılığı zanlıları adliyede

Hasarlı araç dolandırıcılığı zanlıları adliyede

Hasarlı araç dolandırıcılığı zanlıları adliyede

Hasarlı araç dolandırıcılığı zanlıları adliyede

Hasarlı araç dolandırıcılığı zanlıları adliyede

Hasarlı araç dolandırıcılığı zanlıları adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Tarkan'ın paylaşımı Ece Erken'i ağlattı!

Tarkan'ın paylaşımı Ece Erken'i ağlattı!

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

Dorian Kasırgası yeniden güç kazandı!

Dorian Kasırgası yeniden güç kazandı!

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

12 yaşındaki kızına içki içirildiğini öne süren baba, kızının velayetini aldı

İçki içirilen kızının velayetini aldı

Sıva yaparken 3 metre yükseklikten düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Biri 19 diğeri 27 yaşındaydı! Acı detay

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.