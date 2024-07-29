HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hasarlı bina 13 saatte ancak yıkılabildi 'Gerçekten bizi çok uğraştırdı' Beton ve demir detayı dikkat çekti

Hasarlı bina 13 saatte ancak yıkılabildi 'Gerçekten bizi çok uğraştırdı' Beton ve demir detayı dikkat çekti

29.07.2024 15:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da yarım saatte yıkılması beklenen hasarlı 3 katlı bina, yıkım ekipleri tarafından 13 saatte ancak yıkılabildi. Yıkım ekipleri, binanın betonunun sağlam olması ve yapımında oldukça fazla demir kullanılmasından dolayı binanın dayanıklı olduğunu ifade etti.

Hasarlı bina 13 saatte ancak yıkılabildi 'Gerçekten bizi çok uğraştırdı' Beton ve demir detayı dikkat çekti

Elazığ'daki Cumhuriyet Mahallesi’nde hasarlı olmasından dolayı yıkılması gereken 3 katlı bir bina için yıkım ekipleri dün öğle saatlerinde çalışmaya başladı. Yarım saatte yıkımı yapılması gereken bina, kolonları ve betonunun sağlam olmasından dolayı 7 saatte yıkılamadı. Yıkım çalışmalarına ara verilmesinin ardından bugün sabah saatlerinde tekrar çalışmalara başlanıldı. Kepçe operatörünün dünden itibaren yaklaşık 13 saat boyunca yıkım için mücadele etmesine sonucu 3 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi.

2fa37f8c-de5c-4169-a5e5-e183866ef989

"BİNAYI YAKLAŞIK 13 SAAT SONUNDA ANCAK YIKABİLDİK"

Binanın betonunun sağlam olması ve yapımında oldukça fazla demir kullanılmasından dolayı binanın dayanıklı olduğunu ifade eden yıkım ekipleri, ”Dünden itibaren 3 katlı binanın yıkımı için yoğun çaba sarf ettik. Binayı yaklaşık 13 saat sonunda ancak yıkabildik. Normalde bu tür binaları çok erken yıkmamıza rağmen bu bina gerçekten bizi çok uğraştırdı" dedi. (İHA)

3d40e85d-9b32-444e-88b2-3ab53601d27b

82d28e7a-ea30-4dad-89d9-bebcf3722124

22138206-9dce-4cc8-80e7-24e43e3bb50aBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Yangın hızla büyüdü! Edirne yolu kapatıldıYangın hızla büyüdü! Edirne yolu kapatıldı
Anahtar Kelimeler:
Elazığ yıkım
En Çok Okunan Haberler
Ebrar Karakurt paylaştı: Ersoy'un babaannesinin intikamı alındı

Ebrar Karakurt paylaştı: Ersoy'un babaannesinin intikamı alındı

Emekli ve memur zammı öncesi yüzde 1,64, sonrası 3,3!

Emekli ve memur zammı öncesi yüzde 1,64, sonrası 3,3!

Sosyal medyasından intihar paylaşımı yaptı! "Hakkınızı helal edin, elveda..." Tüm şehir ayağa kalktı onu arıyor...

Sosyal medyasından intihar paylaşımı yaptı! "Hakkınızı helal edin, elveda..." Tüm şehir ayağa kalktı onu arıyor...

MHP lideri Bahçeli İsrail için açtı ağzını yumdu gözünü! 'Askeri hazırlık' vurgusu dikkat çekti: "Her türlü senaryo gündemde olmalı"

MHP lideri Bahçeli İsrail için açtı ağzını yumdu gözünü! 'Askeri hazırlık' vurgusu dikkat çekti: "Her türlü senaryo gündemde olmalı"

Sosyal medya sallanıyor! Arap turistleri böyle çekmeye çalıştı

Sosyal medya sallanıyor! Arap turistleri böyle çekmeye çalıştı

'Peçeliler içeri girip ateş etti' Öldü sanıp kelime-i şehadet getirince...

'Peçeliler içeri girip ateş etti' Öldü sanıp kelime-i şehadet getirince...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.