Hasarlı bina 13 saatte ancak yıkılabildi 'Gerçekten bizi çok uğraştırdı' Beton ve demir detayı dikkat çekti

Elazığ'daki Cumhuriyet Mahallesi’nde hasarlı olmasından dolayı yıkılması gereken 3 katlı bir bina için yıkım ekipleri dün öğle saatlerinde çalışmaya başladı. Yarım saatte yıkımı yapılması gereken bina, kolonları ve betonunun sağlam olmasından dolayı 7 saatte yıkılamadı. Yıkım çalışmalarına ara verilmesinin ardından bugün sabah saatlerinde tekrar çalışmalara başlanıldı. Kepçe operatörünün dünden itibaren yaklaşık 13 saat boyunca yıkım için mücadele etmesine sonucu 3 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi.

"BİNAYI YAKLAŞIK 13 SAAT SONUNDA ANCAK YIKABİLDİK"

Binanın betonunun sağlam olması ve yapımında oldukça fazla demir kullanılmasından dolayı binanın dayanıklı olduğunu ifade eden yıkım ekipleri, ”Dünden itibaren 3 katlı binanın yıkımı için yoğun çaba sarf ettik. Binayı yaklaşık 13 saat sonunda ancak yıkabildik. Normalde bu tür binaları çok erken yıkmamıza rağmen bu bina gerçekten bizi çok uğraştırdı" dedi. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır