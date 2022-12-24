Hasarlı ev çöktü: Ekipler sevk edildi! Meğer 10 gün önce...

Olay, saat 13.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacı Hasan Mahallesi Dalyan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 2 katlı müstakil kerpiç evin çöktüğü ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, belediye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, iki katlı evin bir bölümünün çöktüğünü tespit etti.

EV SAHİPLERİ ÇÖKMESİNDEN KORKTUKLARI İÇİN EVİ BOŞALTMIŞLAR

Ekipler tarafından yapılan inceleme sonrası çökme sırasında evde kimsenin bulunmadığı belirlenirken, ev sahiplerinin çatlaklar nedeniyle evin çökmesinden korktukları için bir süre önce evi boşalttıkları öğrenildi. Yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından olay yerine sevk edilen belediyeye ait iş makineleri ile çökmenin meydana geldiği ev kontrollü olarak yıkıldı. (İHA)