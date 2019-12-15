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Hasarlı kaza tutanağı tutan sürücülere otomobil çarptı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 00:28 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, kontrolden çıkan otomobil,  önündeki otomobile çarptı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, kontrolden çıkan otomobil, önündeki otomobile çarptı. Hasarlı kazanın tutanağı tutulduğu sırada, başka bir otomobil de olay yerine daldı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Yirmiikigün Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Ahmet Tanıdır yönetimindeki 01 CTF 57 plakalı otomobil, Furkan Bozeli'nin kullandığı 46 DM 464 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken otomobildekiler dışarı çıktı. Hasarlı kaza ile ilgili tutanak tutulduğu sırada Mustafa Bulut yönetimindeki 46 ABY 544 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce tutanak tutan sürücü ve yakınlarının arasına dalıp, ardından park halindeki 46 ND 129 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada üç otomobil sürücüsü ile Mehmet Ali Özçelik, Ahmet Fatih Taner ve Turgut Sever Taner yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sek edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 6 yaralı kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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