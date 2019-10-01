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Hasarlı okulların öğrencileri, yeni okullarında ders başı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 09:18 | Son Güncelleme

İstanbul’da depremde hasar gördüğü tespit edilen 29 okulun öğrencileri, yeni okullarında ders başı yaptı.İstanbul Valiliği depremde hasar gören 29 okulun öğrencilerinin geçici olarak başka okullara nakledilmesine karar verdi.

Hasarlı okulların öğrencileri, yeni okullarında ders başı yaptı

İstanbul’da depremde hasar gördüğü tespit edilen 29 okulun öğrencileri, yeni okullarında ders başı yaptı.
İstanbul Valiliği depremde hasar gören 29 okulun öğrencilerinin geçici olarak başka okullara nakledilmesine karar verdi. Hafif hasarlı 20 okul ve ağır hasarlı 9 okulun öğrencileri bu sabah yeni okullarında ders başı yaptı.
Avcılar’da okula çocuklarını bırakan Yavuz Kartal isimli veli, "İlkokul öğrencileri sabah saatlerinde gelecek. Biraz erken saate bıraktılar. Yaklaşık bir ay diyorlar ama daha fazla sürer gibi geliyor" ifadelerini kullandı.
Bir başka veli ise, "Diğer okulun hasarlı olmasından dolayı buraya geldik bir aylığına. Hasar varsa yıkılıp yapılmasından yanayım geçici çözüm olur bu yapılan. Çocukları mağdur etmemiş olurlar en azından" şeklinde konuştu.
Yeni okulunda ders başı yapan bir ilkokul öğrencisi ise, "Ben şu an 3. sınıfa gidiyorum. Deprem esnasında çok korkutucuydu. Her yer titredi. Bizim sınıfta projeksiyon perde ne varsa devrildi. Bizim okulda kurs vardı şimdi bir ay boyunca kullanamayacağız" dedi.

Hasarlı okulların öğrencileri, yeni okullarında ders başı yaptı

Hasarlı okulların öğrencileri, yeni okullarında ders başı yaptı

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