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Hasat edilen üzümleri, ahşap ambarlarda saklıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 12:04 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Sakalar köyünde çiftçiler, üzüm hasadını gerçekleştirdi.

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN'in Sakalar köyünde çiftçiler, üzüm hasadını gerçekleştirdi. Köylüler, hasat ettikleri üzümleri asırlık ahşap ambarlara doldurdu. Geleneksel yöre mimarisi özelliğine sahip ambarlar sayesinde üzümler aylarca çürümeden saklanıyor.

Artvin'in 55 haneli Sakalar köyünde çiftçiler, yaz döneminde 600 dönüm araziye diktikleri yaklaşık 40 ton üzümün hasadını gerçekleştirdi. Köylüler, hasat ettikleri üzümleri asırlık ahşap ambarlara doldurdu. Geleneksel yöre mimarisi özelliğine sahip birbirine geçmeli dizayn edilen ve havayla teması kesilen ahşap ambarlar sayesinde üzümler aylarca çürümeden saklanıyor. Köylüler, üzümlerinin yanı sıra gıda maddelerini de ahşap ambarlarda muhafaza ediyor.

Artvin Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur, 650 rakımlı Sakalar köyünün meyvecilik açısından çok büyük önem arz ettiğini belirterek köyün mikro kilima iklimine sahip olduğunu söyledi. Okur, "Yaklaşık 600 dönümlük arazide çok kaliteli üzüm çeşitleri yetişebiliyor. Üzümlerimiz doğal ortamda gibi bir kimyasal muamele görmeden muhafaza ediliyor ve pazarda yerini alıyor. Artvin konumu itibariyle organik bir vilayet, sadece tescili yok. Çünkü burada kimyasal gübre yok denecek kadar az. Organik tarım anlamında ürün desteğimiz artırmaya çalışıyoruz. Ahşap ambarlar ilimizdeki organik tarım anlamında önemli yer alıyor. Sadece ürünü tarlada organik olarak yetiştirmek değil, doğal ortamda saklamak da önemli. Doğal ortamda saklandığı için pazarda hak ettiği değeri buluyor" dedi.

'DOĞAL, KALİTELİ ÜZÜM OLUR'

Sakalar Köyü Muhtarı Rıfat Alkan da köyün tamamının tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirterek, "Üzüm güzel bir meyve ama çok emeği var. İlkbaharda başlarız budarız, bağlarız, düğümleriz, sulamasını yaparız. Yılda 40 ton üzüm çıkar. Fakat organik doğal kaliteli üzüm olur. Kış aylarında ambarlarımızda doğal ortamda saklandığı için kilosu 30 lirayı bulur" diye konuştu.

İdris Top ise,”Atalarımız, dedelerimizden gördüğümüz ahşap ambarlar sayesinde üzümlerimiz hiç bozulmadan en az 6 ay saklayabiliyoruz. Ambarlarda sakladığımız üzümlerimizin alıcılar çok, pazarda çok ilgi görüyor. Özelikle Bursa’dan İstanbul’dan, Ankara’dan arayıp isteyenler oluyor" ifadelerini kullandı.

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