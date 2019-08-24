Hasat festivalinde renkli görüntüler

Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Gökçeyurt Mahallesinde hasat festivali düzenlendi.

Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Gökçeyurt Mahallesinde düzenlenen hasat festivali renkli görüntülere neden oldu. Çocuklar, festival kapsamında düzenlenen yarışma ve oyunlarla keyifli vakit geçirdi. Festivalde düzenlenen güreş müsabakaları ise mahalle sakinleri tarafından yoğun ilgi gördü. 60 yıl öncesinden günümüze kadar tüm tarım araçlarının yer aldığı festivalde, misafirlere Türk mutfağının geleneksel tatlarından olan gözleme ikram edildi.

Etkinlikte konuşan Mamak Belediye Başkan Vekili Mulla Ali Çetin, programa katılamayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin selamlarını iletti. Çetin, Aşık Veysel’in “Kara toprak” dizelerini hatırlatarak, “Biz bu topraklar için çok can verdik, çok can verdik. Daha iki gün önce 3 tane şehit verdik. Ben buradan o şehitlere Allah’tan rağmet, ailelerine sabır, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına baş sağlığı diliyorum. Allah bizi bu topraklardan etmesin. Cenab-ı Allah, biz burada eğlenirken bizim güvenliğimiz için kahpe kurşunlara karşı savaşan Türk Ordusuna güç, kuvvet ve kudret versin. Cenab-ı Allah bayrağımızı indirmesin, ezanımızı susturmasın” diye konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir ise Mamak Belediye Başkanı başta olmak üzere festivalde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

MHP İlçe Başkanı Mustafa Esen de hasat sürecinin köylüler için çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Yılların çalışması sonucunun alındığı bir dönem. Tarım kentlerinin oluşturulması şeklinde bir düşüncesi olan Partimiz, gelişmenin ve kalkınmanın; köyden ve köylüden başlayacağını düşünerek ‘tarım kent projesini’ açıklamış ve savunmuştur. Bu projenin temeli, tarımın geliştirilmesi ve köyde bulunan alt yapı hizmetlerinin merkezdeki alt yapı hizmetlerinden farklı olmaksızın köylüyü istihdamında artırmak ve üretimi artırmak olmuştur” şeklinde konuştu. Esen, bu tür festivallerin de tarım kent projesinin gelişmesine katkı vereceğine inandıklarını belirtti.

Son zamanlarda tarımda üretimin azaldığını ve verimin eksi yönde seyrettiğini ifade eden Esen, “Bunda en büyük hata, kırsal bölgelerin ve tarım alanlarının ihmal edilmesi, hayvancılığın ihmal edilmesi ve köyde yaşanılacak ortamların hazırlanmamasıdır. Kendi kendine yeten 7 ülke arasında bulunan ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan kurtulmasının çaresini tarımın ve hayvancılığın geliştirilmesi noktasındaki çabasında görüyoruz” ifadelerini kullandı.

