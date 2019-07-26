HABER

Hasdal - Okmeydanı Bağlantı yolunda kaza: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 04:25 | Son Güncelleme

Hasdal-Okmeydanı Bağlantı yolu Sadabat Viyadüğü Okmeydanı istikametinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Hasdal - Okmeydanı Bağlantı yolunda kaza: 3 yaralı

Hasdal-Okmeydanı Bağlantı yolu Sadabat Viyadüğü Okmeydanı istikametinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle bariyerlere çarparak durabilen minibüs kullanılamaz hale geldi.
Kaza gece saat 03.00 sıralarında Hasdal - Okmeydanı Bağlantı yolu Sadabat Viyadüğü Okmeydanı istikametinde geldi. Edinilen bilgiye göre Mahmut Uyuş idaresindeki 34 BN 0096 plakalı minibüs Okmeydanı istikametine seyir halde iken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle yol ortasına devrilen minibüs içerisinde bulunan Ali Osman Uyuş ve Mahmut Şaban Çokdan yaralandı.
Kazayı gören sürücüler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yaralılara ola yerinde ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazada kullanılamaz hale gelen minibüste olay yerine çağrılan çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazanın çıkış sebebi araştırılıyor.

Hasdal - Okmeydanı Bağlantı yolunda kaza: 3 yaralı

Hasdal - Okmeydanı Bağlantı yolunda kaza: 3 yaralı

Hasdal - Okmeydanı Bağlantı yolunda kaza: 3 yaralı

Hasdal - Okmeydanı Bağlantı yolunda kaza: 3 yaralı

Gözyaşlarıyla izledi: 'Bugün benim bayramım' dediGözyaşlarıyla izledi: 'Bugün benim bayramım' dedi
Çatışma ortasında kalan gencin kolu kırıldıÇatışma ortasında kalan gencin kolu kırıldı
Arkadaş kurşunu öldürdüArkadaş kurşunu öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başvurmayan pişman olur! Son 2 gün

Başvurmayan pişman olur! Son 2 gün

Dünya diken üstünde! Devlet Başkanı açıkladı: İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı

Dünya diken üstünde! Devlet Başkanı açıkladı: İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

ABD'den S-400 yaptırımı açıklaması

ABD'den S-400 yaptırımı açıklaması

Rusya'dan 'ortak üretim' mesajı: Görüşmeler devam ediyor

Rusya'dan 'ortak üretim' mesajı: Görüşmeler devam ediyor

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO): 35 bin savaşçıyla hazırız!

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO): 35 bin savaşçıyla hazırız!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Turistler Konyaaltı'na akın etti

Turistler Konyaaltı'na akın etti

5 boynuzlu koç ilgi odağı oldu

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...

Şişli'de kamyon köprü altında sıkıştı

İstanbul'da korku dolu anlar

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.