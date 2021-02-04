HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hasdal’da otobüs otomobile çarptı: 3 yaralı

Hasdal’da otobüs otomobile çarptı: 3 yaralı

04.02.2021 13:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemerburgaz-Hasdal yolunda yolcu dolu otobüsün sürücüsü, aniden frene basan otomobile arkadan çarptı.

Kemerburgaz-Hasdal yolunda yolcu dolu otobüsün sürücüsü, aniden frene basan otomobile arkadan çarptı. Kazada bariyerlere çarparak ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralanırken, otobüsteki yolcular panik yaşadı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan Hasdal-Kemerburgaz yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alfa Romeo marka otomobille seyir halinde olan Ömer Öz (28), gaz yerine frene bastı. Duran otomobile arkadan gelen yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra ters istikamete döndü. Kazada otomobilin sürücüsü Öz ve yanındaki iki kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Öz’ü sıkıştığı yerden çıkarttıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan Öz ve yakındaki iki kişi ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüsü sürücüsü Sezer ve içerisindeki yolcular ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle Hasdal istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'yeni anayasa' açıklamasıKılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'yeni anayasa' açıklaması
35 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 35?35 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 35?
1/

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Diğer Haberler

Korkutan mutasyonlu virüs açıklaması: Daha kısıtlayıcı kararlar gelebilir

Mutasyonlu virüs açıklaması: Daha kısıtlayıcı kararlar gelebilir

İzmir Valisi Köşger duyurdu: Kısıtlamadan muaf tutulacaklar

Vali duyurdu: Kısıtlamadan muaf tutulacaklar

Evi yanan yaşlı kadın fenalık geçirip gözyaşlarına boğuldu

Yer: Antalya! Fenalık geçirip gözyaşlarına boğuldu

Türkiye'de nüfusu en çok artan il Tekirdağ oldu

Türkiye'de nüfus en fazla o ilde arttı

Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'yeni anayasa' açıklaması

Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'yeni anayasa' açıklaması

Aleyna Çakır davasında flaş gelişme! Doku ve sperm, Ümitcan Uygun'a ait çıktı

Aleyna Çakır davasında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'a ait çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.